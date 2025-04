Real Madrid : Vinicius égale Ronaldo

C’est un samedi difficile qu’a vécu le Real Madrid. Opposés à Valence, 16e de Liga avant la rencontre, les Merengues se sont complètement pris les pieds dans le tapis, s’inclinant 1-2 à la surprise générale, qui plus est sur leur propre pelouse. S’il a manqué un penalty en première période, Vinicius est celui qui a permis aux Madrilènes de revenir à 1-1, en faisant parler ses talents de renard des surfaces à la suite d’un corner. Ce qui lui a permis d’égaler un record.

En inscrivant son 19e but de la saison, le joueur de 24 ans est devenu le Brésilien à en inscrire le plus sous le maillot de la Casa Blanca, à égalité avec Ronaldo. Les deux hommes comptent 104 réalisations avec les pensionnaires du Bernabéu. Mais l’ancien de Flamengo devrait bientôt améliorer ce total, et espère probablement le faire dès ce mardi, alors que son équipe affronte Arsenal en quart de finale aller de la Ligue des Champions.