Orléans-PSG : Marquinhos content de ne pas avoir été piégé

Pour le compte des 16es de finale de Coupe de France, le PSG affrontait Orléans. Une rencontre a priori facile pour les Parisiens qui ne sont pas tombés dans le piège orléanais en s’imposant facilement grâce à un grand Kylian Mbappé (4-1). A l’issue de la rencontre, le capitaine francilien, Marquinhos, a fait part de sa satisfaction.

«On connaissait le contexte de ce match, qui est de venir dans un endroit dont on n’a pas l’habitude, analyse le défenseur brésilien. Dans l’histoire, on sait que des équipes arrivent à tenir le 0-0 et amener les grosses équipes aux tirs au but ou marquent en contre, sur corner. C’est la coupe, un objectif pour nous. Il faut être très performants, c’est ça qu’on a arrivé à faire aujourd’hui. Ça fait très mal quand on ne gagne pas, je sais comment la coupe est valorisée en France. Les petites équipes nous donnent du travail, il faut respecter l’adversaire. Ce moment de la saison est très important, avec trois matchs par semaine.»