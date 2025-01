Le prochain joueur que veut recruter le Real Madrid

Le mois de janvier devrait être calme du côté de Madrid. Comme à son habitude, la direction du club de la capitale espagnole n’a pas l’intention de faire venir de nouvelles têtes pendant ce marché hivernal, sauf surprise. Certes, il a été question de Trent Alexander-Arnold, afin de couvrir la longue absence de Dani Carvajal, mais tout indique que l’international anglais devrait poser ses valises à Madrid pendant l’été et non en ce premier mois de l’année 2025. Liverpool n’a de toute manière pas l’intention de le laisser filer dès maintenant.

Dans le même temps, le Real Madrid souhaite aussi renforcer son entrejeu. L’absence de Toni Kroos se fait encore sentir même si l’équipe de Carlo Ancelotti sort d’un mois de décembre plutôt satisfaisant, et Luka Modric pourrait bien partir l’été prochain. Vous l’aurez compris, il faut de nouvelles têtes au milieu de terrain. Le nom de Rodri est souvent revenu dans les médias espagnols ces derniers temps, mais il s’agit bien sûr d’une opération très délicate et compliquée pour des raisons évidentes, encore plus après la prolongation de Guardiola à City.

Retrouvailles avec Xabi Alonso ?

En quête d’alternatives un peu plus réalistes, les Merengues avaient aussi coché, parmi d’autres, le nom de Martin Zubimendi, le milieu de la Real Sociedad qui avait justement remplacé Rodri à la mi-temps de la finale du dernier Euro. Et comme l’indique Relevo, c’est très sérieux. La direction madrilène aime beaucoup le Basque, et souhaite donner une touche un peu plus espagnole à son effectif. De son côté, le principal concerné est aussi très intéressé par un possible transfert à Madrid.

Surtout qu’il risque de retrouver Xabi Alonso, qui était son entraîneur avec l’équipe B de la Real Sociedad et qui devrait être, dans un avenir proche, le coach du Real Madrid. Les deux hommes aimeraient bien travailler ensemble à Madrid. Surtout, le club basque travaille déjà sur le remplaçant de Zubimendi, et Jon Gorrotxategi est déjà perçu comme celui qui prendra la relève au milieu du côté de Saint-Sébastien. Rendez-vous l’été prochain.