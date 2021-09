EdF : Jean-Michel Larqué cartonne Didier Deschamps

Hier, l’équipe de France faisait sa rentrée des classes à l’occasion du match des éliminatoires pour le Mondial 2022 face à la Bosnie. Une rencontre que les Bleus n’ont pas su remporter (1-1). Un match au cours duquel les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas vraiment montré un nouveau visage après le fiasco de l’Euro 2020. Et ça, Jean-Michel Larqué n’a pas aimé. Surtout quand DD a choisi de faire jouer Jules Koundé au poste de latéral droit.

« Quand tu considères que sur les deux millions de licenciés de football ou sur les mille professionnels, tu n’es pas capable de trouver un latéral droit lorsque ton titulaire est blessé. Et que le titulaire que tu mets est un défenseur central qui ne t’apporte rien alors que ce couloir droit a été totalement déserté. Hier, on a joué sur une demie largueur de terrain. On a facilité la tâche de la défense. Sur le côté droit, qui y était ? Personne ! On a joué sur 35 mètres de large. Tactiquement, c’est une aberration totale. Quel message il (Deschamps) envoie aux gars qui jouent latéral ? (…) J’en ai ras le bol de ces interventions, de ces discours. (…) Je me suis emmerdé pendant 90 minutes ! Il n'y a aucun enthousiasme, un ressort qui s'est cassé. Il n'y a rien du tout », a-t-il déclaré sur RMC Sports.