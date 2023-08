RC Lens - Stade Rennais : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est le premier gros choc de ce début de saison en Ligue 1. Le RC Lens accueille le Stade Rennais au stade Bollaert-Delelis ce dimanche soir (suivez la rencontre en direct sur FM). Les Lensois doivent bien démarrer leur saison à domicile après la défaite dure à encaisser contre le Stade Brestois la semaine passée. Les hommes de Franck Haise ont été battu 3-2 après avoir mené 2-0 à la pause. Ils ont aussi perdu 2 hommes forts de la saison passée avec les départs du capitaine Fofana et du buteur Openda mais ce dernier devrait être remplacé par Wahi, l’attaquant de Montpellier devrait être officialisé par le RC Lens directement au stade à 20h09 précises. De leur côté, les Rennais ont enregistré l’arrivée de l’expérimenté Matić au milieu de terrain après leur grosse victoire 5-1 contre Metz et seront attendus dans le Nord.

Pour les choix tactiques les Rennais, qui restent sur 6 matchs sans victoire contre Lens, se présenteront en 4-3-3 avec Omari et Theate en charnière centrale, Belocian et Assignon occuperont les côtés. Le milieu sera composé de Le Fée, Santamaria en sentinelle et Bourigeaud. Kalimuendo à la pointe de l’attaque. Lens sera en 3-4-3 avec Samba dans les buts, Danso avec Medina et Gradit derrière. Machado et Frankowski pour animer les côtés, Fulgini et Thomasson en soutien de Sotoco.

Les compositions d’équipes :

RC Lens : Samba (cap.) - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Samed, Diouf, Machado - Thomasson, Fulgini - Sotoca.

Stade Rennais : Mandanda - Assignon, Omari, Theate, Belocian - Bourigeaud (cap.), Santamaria, Le Fée - Blas, Kalimuendo, Gouiri.