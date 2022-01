Barça : Jordi Alba ne voulait pas voir revenir Neymar en 2019

Jordi Alba est au FC Barcelone depuis 2012. Il a remporté tout les titres possibles avec le club catalan et a vu passer certains des plus grands joueurs de la décennie. L'un d'entre eux est Neymar, avec qui il a partagé le côté gauche pendant quatre saisons avant que le Brésilien ne rejoigne le PSG.

En 2019, soit deux saisons après son départ, un retour du "Ney" à Barcelone était de plus en plus evoqué. Si cette information a ravi la plupart des joueurs blaugranas ce n'est pas le cas de Jordi Alba comme le révèle l'émission El Rondeando, dont l'extrait est disponible sur Sport. En effet, le latéral gauche espagnol ne souhaitait pas rejouer avec le Brésilien et aurait même annoncé qu'il quitterait le club en cas de recrutement de l'ancien joueur de Santos.