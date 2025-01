Sergio Ramos va rebondir au Mexique

Après six mois sans club, Sergio Ramos (38 ans) est sur le point de reprendre du service. D’après les informations d’El Chiringuito, le mythique défenseur central espagnol s’apprête à traverser l’Atlantique et rebondir au Mexique. Il est attendu chez les Rayados de Monterrey.

L’ancien Parisien a enfin trouvé chaussure à son pied après avoir été cité du côté de l’Arabie saoudite, du Brésil ou encore des États-Unis. Il quitte bel et bien le vieux continent pour la première fois de sa carrière et devrait même porter le numéro 93 en hommage à son but marqué à la 90e+3 en finale de la Ligue des Champions 2014 face à l’Atlético de Madrid, celle qui a offert aux Merengues la fameuse Decima.