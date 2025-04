Sergio Ramos surpris par la ferveur au Mexique

Arrivé en février chez les Rayados de Monterrey, Sergio Ramos commence à prendre la mesure de son nouvel environnement. Dans une interview à la FIFA, l’ex-défenseur du Real Madrid a avoué avoir été bluffé par la passion des supporters au Mexique : « je connaissais le pays d’une autre manière, plus touristique. Mais il est vrai que lorsque je suis arrivé ici et que j’ai découvert les supporters, le sentiment qu’ils ont… par exemple, dans le championnat argentin, ils le vivent intensément, leur humeur dépend du fait que leur équipe gagne ou non. »

Engagés dans le Play-In du tournoi Clausura 2025 et qualifiés pour le Mondial des Clubs cet été, les Rayados visent une belle performance. Ramos, lui se laisse le droit de rêver : « notre objectif est de faire bonne figure, essayer, bien sûr, de passer la phase de groupes, et ensuite on verra. Il y a toujours, dans ce type de compétitions, des équipes, des sélections qui créent la surprise ». Pour rappel, l’écurie mexicaine affrontera River Plate, l’Inter Milan et les Urawa Red Diamonds en phase de groupes.