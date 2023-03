Angers : la colère froide de Nabil Bentaleb

Angers fonce tout droit vers la Ligue 2. Bon dernier de Ligue 1, le SCO a subi une nouvelle défaite, sa 22e de la saison, sur la pelouse du RC Lens (0-3), ce samedi. Interrogé au micro de Canal + au coup de sifflet final, Nabil Bentaleb, peu loquace, a fait comprendre toute sa colère et son dépit à travers quelques mots.

« Moi non plus, je ne sais pas trop quoi dire, a lâché l’international algérien (36 capes, 5 buts). C’est compliqué. On ne va pas lâcher, on va continuer jusqu’au bout, mais c’est compliqué en ce moment. »

