Ligue 1 : vainqueur d’Angers, le RC Lens est le nouveau dauphin provisoire du PSG

Après le match nul entre l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes (1-1), suivi de la victoire lilloise à Toulouse (2-1), la 28e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi soir sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis, où le Racing Club de Lens, sur la dernière marche du podium, mais à seulement deux unités de l’OM, affrontait l’Angers SCO, lanterne rouge du championnat et pas loin d’être condamné à la relégation en Ligue 2. Une victoire permettait aux Sang-et-Or de passer devant le dauphin du PSG et prendre de l’avance sur l’AS Monaco, n’ayant que trois points de retard.

Le début de rencontre semblait plutôt équilibré entre les deux formations, le RCL handicapé par son passage à 4 derrière. Néanmoins, Franck Haise constatait les difficultés de son équipe à prendre l’ascendant et décidait de retrouver une défense tripartite. Un coaching payant, qui voyait sa formation débloquer la marque par l’intermédiaire de Seko Fofana, trouvé en profondeur par Salis Abdul Hamed, avant de tromper Paul Bernardoni d’une frappe croisée (1-0, 26e). De quoi récompenser le changement tactique pour le coach nordiste, conscient rapidement des difficultés de ses joueurs…

Openda en pleine forme

Déjà auteur d’un triplé record la semaine passée, l’attaquant international belge Loïs Openda poursuivait sur sa dynamique et doublait la mise quelques minutes plus tard, éliminant Ousmane Camara d’un crocher avant d’ajuster le portier adverse (2-0, 30e). Au retour des vestiaires, ces deux mêmes protagonistes étaient impliqués sur le troisième but lensois : l’Angevin ne pouvait continuer le Diable Rouge, qui s’offrait un duel gagnant face au dernier rempart adverse (3-0, 46e). Danso n’était pas loin de sceller le score quelques minutes plus tard, frôlant le poteau droit (53e).

Les hommes de l’intérimaire Alexandre Dujeux se procuraient quelques opportunités, mais sans pour inquiéter grandement l’arrière-garde nordiste. Samba, sous la pression noir-et-blanc, ratait son dégagement, mais Jean-Mattéo Bahoya n’arrivait pas à trouver le cadre dans un angle fermé (72e). Malgré la domination des locaux jusqu’au coup de sifflet final, le score ne changeait plus. Avec ce large succès, le RCL prend provisoirement la deuxième place à l’OM, en déplacement à Reims dimanche soir. Angers, quant à lui, encaissé une 22e défaite en championnat et scelle un peu plus son ticket pour la deuxième division…