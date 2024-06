EdF : Didier Deschamps donne son avis sur le but refusé de Xavi Simons

Une première polémique arbitrale est tombée lors de cet Euro 2024… et il fallait que ce soit lors du match des Bleus, contre les Pays-Bas. Alors qu’ils étaient dominés, les Pays-Bas, par l’intermédiaire de leur milieu offensif Xavi Simons, pensaient ouvrir le score et faire le hold-up face aux Bleus. Mais la réalisation du joueur appartenant au PSG a été annulée pour une position de hors-jeu passive de Denzel Dumfries et cela a été grandement critiqué par les Oranjes.

Questionné à ce sujet, Didier Deschamps assure que M. Taylor, l’arbitre anglais de la rencontre, a pris la bonne décision. «Pour moi, il n’y a pas but. Il (Ronald Koeman) a dû avoir une réunion avec les arbitres, mais… à partir du moment où un joueur est en position et empêche le gardien d’avoir la vision et de pouvoir plonger. Cela a mis beaucoup de temps et j’ai été surpris, quand je revois l’image sur l’écran, cela me parait évident», a-t-il assuré en conférence de presse.