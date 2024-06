Pays-Bas - France : les Néerlandais enragent contre l’arbitrage

Les Bleus ont eu chaud. Dominateurs tout au long de la rencontre face aux Pays-Bas, les Français n’ont pas réussi à faire la différence, et ce, malgré trois grosses occasions manquées par l’attaque tricolore (0-0). L’équipe de France est donc deuxième de son groupe D derrière les Pays-Bas, à la différence de buts, mais aurait pu complètement rater leur match après un but de Xavi Simons en fin de rencontre. Mais après une décision très longue du VAR, le but a finalement été refusé après une position de hors-jeu de Denzel Dumfries.

Un fait de jeu qui n’a pas du tout été apprécié par Ronald Koeman, le sélectionneur des Oranje. «C’est difficile ce but refusé. Je ne pense pas que Denzel gêne le gardien. Leur gardien est juste en retard et le ballon entre dans le but. Le fait que l’arbitre vidéo ait mis beaucoup de temps à évaluer la situation en dit long. Il n’a pas non plus compris tout de suite ce qui se passait. Si quelque chose n’est pas immédiatement clair, je pense qu’il faut approuver le but. L’arbitre est resté à l’écoute de son oreillette pendant quatre minutes. Si c’est clair, il faut siffler tout de suite», a-t-il réagi sur NOS.

Xavi Simons n’a pas compris

Un sentiment partagé par le buteur, Xavi Simons, frustré d’avoir vu son ouverture du score être refusée. «C’est la nouvelle technologie du football. C’est la VAR qui prend cette décision. Je pourrais dire beaucoup de choses, mais cela ne changera pas. C’est le choix de l’arbitre. Il faut aller de l’avant», a-t-il réagi sur NOS, après le nul obtenu. De son côté, Denzel Dumfries a admis s’être immédiatement rendu compte que le but pouvait éventuellement être refusé.

«J’ai tout de suite eu des doutes, car je savais que j’étais derrière le dernier défenseur. Par contre, je pensais que leur gardien avait encore assez d’espace, mais l’arbitre a trouvé que j’étais trop près de lui», a ajouté le joueur hors-jeu sur l’action, puisqu’il aurait gêné Mike Maignan, selon les arbitres. Pour assurer la première place du groupe, les Néerlandais devront s’imposer largement contre l’Autriche pour éviter d’être repris en cas de victoire des Bleus contre la Pologne.