Pays-Bas - France : les notes du match

La victoire de l’Autriche sur la Pologne un peu plus tôt (3-1) mettait un peu de pression sur leurs rivaux dans cette poule D, à commencer par les Pays-Bas et la France, nos deux protagonistes du soir. Forcément, l’avant-match a été centré sur Kylian Mbappé et son nez cassé. Masqué et remplaçant, le capitaine des Bleus cédait le brassard à Antoine Griezmann, aligné devant en soutien de Thuram dans ce 4-4-2 asymétrique organisé par Didier Deschamps. C’est Rabiot qui occupait une position hybride sur le flanc gauche à la manière d’un Matuidi version 2018. Tchouaméni entrait dans le milieu aux côtés de Kanté et de Dembélé, de nouveau titulaire sur le côté droit. Pour le reste, rien ne changeait face à des Oranje emmenés par le quatuor Frimpong-Xavi Simons-Gakpo-Depay.

Le premier nommé mettait d’ailleurs le feu dès la première minute en profitant d’une mauvaise passe d’Hernandez. Sa frappe croisée après une course de 40 mètres faisait chauffer les gants de Maignan (1ère). Griezmann répondait avec cette frappe du gauche vicieuse détournée en corner (4e). Cette rencontre partait sur des bases élevées en terme de rythme et d’engagement, une nouvelle fois. Après un départ un peu flottant, les Bleus prenaient le dessus et auraient du prendre l’avantage sur ce ballon glissé à Rabiot. Seul dans la surface, le Turinois préférait décaler un Griezmann sans doute surpris par cet altruisme, et qui se manquait à 6 mètres du but (14e). Gakpo a bien failli profiter de cet énorme loupé mais il voyait Maignan détourner sa tentative de 20 mètres (16e).

Une attaque timorée sans Mbappé

Les hommes de Didier Deschamps montraient une plus grande maîtrise dans le jeu, sans pour autant convertir leurs occasions. Outre son immanquable, Griezmann affichait un mauvais ratio sur coups de pied arrêtés, alors que le déchet de Dembélé se faisait de nouveau sentir. Thuram, dans un bien meilleur soir que face aux Autrichiens, n’arrivait pas à cadrer son tir en angle fermé (28e). La dernière tête faiblarde de Griezmann ne donnait rien (43e). Le début de seconde période offrait peu ou prou le même scénario, avec un déboulé de Dembélé si représentatif de sa carrière - crochet et élimination d’Aké pour pousser le ballon en six mètres (47e). Même Kanté s’essayait de loin ; toujours sans succès (52e). Le collectif blanc donnait une impression de gestion face à des Néerlandais de plus en plus éteints mais néanmoins dangereux en contre.

Rabiot (57e), Tchouaméni (59e, 66e), Thuram (60e) ou encore Dembélé (68e) n’attrapaient pas le cadre. L’acmé de ce temps fort venait avec cette nouvelle énorme opportunité de Griezmann, dont la reprise était repoussée à bout portant par Verbruggen (65e). Une nouvelle fois les Bleus ne convertissaient pas leur gros temps fort, et frôlaient même la correctionnelle sur ce but, refusé à Xavi Simons après de longues minutes angoissantes. La VAR décidait finalement du hors-jeu de Dumfries sur le tir du joueur sous contrat avec le PSG. Les entrées de Coman et Giroud ne redynamisaient pas suffisamment une attaque tricolore, qui se cassait irrémédiablement les dents sur cette solide défense hollandaise. Il fallait se contenter du premier 0-0 de cet Euro 2024, et ça allait bien aux Pays-Bas, toujours 1ers dans ce groupe à égalité de points avec les Bleus. Ce soir, personne n’est qualifié.

L’Homme du match

- Kanté (7) : encore une fois, le milieu de terrain de 33 ans a été partout sur le terrain. N’Golo Kanté a été essentiel à la récupération du ballon, pour aider Griezmann notamment. Des retours défensifs importants, comme devant Reijnders (28e). On l’a même vu combiner offensivement avec Dembélé et Thuram et il a offert un ballon en or à Griezmann… qu’il a manqué. Bref, N’Golo Kanté était partout.

Pays-Bas

- Verbruggen (7) : face à l’équipe de France, les Pays-Bas avaient besoin d’un gardien solide et Bart Verbruggen l’a été. Le jeune gardien de Brighton a réalisé une première parade rapidement dans le match sur une frappe lointaine bien pensée d’Antoine Griezmann (4e). Dans le premier acte, il a eu un autre arrêt plus facile à réaliser, toujours sur une tentative du capitaine français (43e). Ce fut le duel du match, car Bart Verbruggen a de nouveau dû se déployer devant le Français, qui a trop vendangé (66e). Avec trois arrêts, il a livré un match propre.

- Dumfries (5) : un match moyen pour le défenseur droit des Oranje. Il a placé une tête difficile sur un coup franc trop long de Memphis Depay (24e). Le joueur de l’Inter a eu plusieurs adversaires à gérer ce soir. Initialement confronté à Adrien Rabiot, il a aussi dû gérer N’Golo Kanté, qui est fréquemment monté. Il s’en est globalement bien sorti en première mi-temps. En fin de match, il est monté d’un cran et a dû faire face à son grand ami Théo Hernandez.

- van Dijk (6,5) : après un début de match hasardeux, notamment avec une gestion du hors-jeu approximative comme lorsqu’il a oublié Marcus Thuram sur un appel en profondeur mal conclu par le Français (28e), il a redressé la barre. Quelques maladresses défensives anodines (40e), mais globalement le défenseur de Liverpool a fait un match plein. Dur sur l’homme, il n’a pas laissé de fenêtre de tir aux attaquants français qui butaient souvent sur lui.

- De Vriij (5,5) : son duo avec Virgil van Dijk a fonctionné ce soir face aux Bleus. En retard sur de nombreuses interventions, il a évité le carton jaune à plusieurs reprises en première mi-temps. Pourtant, son point fort, il n’a pas été souverain dans les airs. Au sol, il a été plus serein avec quelques interventions précieuses, notamment en couverture de Dumfries.

- Aké (6) : comme à Manchester City sous la direction de Pep Guardiola, Nathan Aké a évolué sur le côté gauche de la défense néerlandaise. Une position qui lui a réussi ce soir. Le latéral gauche a gagné tous ses duels face à Ousmane Dembélé en première mi-temps. Le joueur néerlandais ne s’est pas fait dribbler par le Français. Après la pause, il a davantage souffert et a laissé plus de libertés à son vis-à-vis.

- Schouten (5) : séduisant lors du dernier match, le milieu du PSV a été bien plus discret aujourd’hui. Il n’a pas touché beaucoup de ballons, moins de 30. Il a été remplacé par son coéquipier en club Joey Veerman (73e). Titulaire lors du premier match, il a bien enlevé un ballon chaud dans la surface (87e).

- Reijnders (6) : le milieu central de l’AC Milan a de nouveau fourni une bonne prestation et s’affirme dans cette sélection. Avec un milieu en moins aujourd’hui par rapport au match contre la Pologne, il avait un rôle plus défensif. Il a aidé ses défenseurs, notamment dans le domaine aérien comme lorsqu’il a enlevé le ballon à destination d’Antoine Griezmann (14e). Il a été bon dans son pressing et dans ses ressorties de balle.

- Simons (4,5) : réaxé ce soir face aux Français, Xavi Simons est apparu bien plus à son aise en début de match. Il a ensuite perdu de la lucidité dans ses choix. Ses contre-attaques n’ont pas toujours été bien menées, avec trop de déchet dans ses passes. Ses tentatives de tir n’ont jamais réellement inquiété les Français et leur gardien (36e). Dans son stade du Red Bull Arena de Leipzig, il a réagi en deuxième période en étant plus précis. Il avait même pensé ouvrir le score avant que son but soit annulé par la VAR pour une position de hors-jeu de son coéquipier (71e). Le jeune joueur a été remplacé par Georginio Wijnaldum (73e). L’ancien Parisien a fait une bonne entrée, gagnant des précieuses minutes.

- Frimpong (4) : remplaçant lors du premier match contre la Pologne, Ronald Koeman a décidé de le titulariser ce soir. Cela a failli être payant d’entrée. L’ailier droit a d’abord pris le meilleur sur Theo Hernández avant de croiser son tir pour la première occasion du match (1ère). Ensuite, ses frappes n’ont pas été assez précises et parfois trop faibles. Il a aidé ses coéquipiers en revenant en défense, mais son apport offensif a été proche du néant en deuxième mi-temps. Il a été remplacé par Lutsharel Geertruida (73e) pour le dernier quart d’heure du match.

- Depay (3,5) : un match sans pour le joueur le plus expérimenté de cette sélection. L’ancien Lyonnais a manqué de justesse sur plusieurs contre-attaques et a eu du mal à se créer des occasions. Sa seule véritable opportunité est sur l’action menant au but hors-jeu, où son tir a été stoppé par Mike Maignan. Ses coups francs n’ont pas été bien tirés non plus (24e, 55e). Il a été remplacé par un attaquant d’un profil bien différent, Wout Weghorst (79e).

- Gakpo (5) : homme du match lors du premier match de l’Euro des Oranje, il a de nouveau été dangereux ce soir. Lancé sur son côté gauche, il a armé une belle frappe après deux dribbles (17e). Sa vitesse a mis à mal la défense française lorsque les Néerlandais jouaient long (34e). Les joueurs bataves n’ont cependant pas réussi à le trouver régulièrement. Dommage pour eux, car c’était l’attaquant le plus dangereux des Néerlandais.

France

- Maignan (6,5) : un premier arrêt décisif (2e), avant une belle frappe arrêtée devant Cody Gakpo en première période (16e). En seconde période, il effectue un arrêt précieux, avant le hors-jeu sur le but de Simons (73e). Toujours aucun but encaissé en deux rencontres dans cet Euro 2024.

- Koundé (6) : face à Gakpo et Aké, le latéral droit du FC Barcelone a fait le boulot et a encore prouvé qu’il était indiscutable à son poste en Bleus. Offensivement, on l’a également vu distribuer quelques centres intéressants et des combinaisons avec Dembélé, que le Parisien n’a pas toujours bien négocié. Un match réussi, malgré quelques petites fautes, pour celui qui était contesté en début de compétition.

- Upamecano (6,5) : dans le temps faible français en première période, il a été parfait, réalisant de très bonnes interventions devant Simons et Depay notamment, qui ont manqué de justesse technique. Après la pause, il réalisait encore un retour parfait devant Gakpo (52e) pour s’imposer comme le pilier de la charnière bleue. Le meilleur défenseur de la soirée.

- Saliba (5,5) : plus en difficulté que son compère de la défense centrale, le Gunner a semblé manquer de repères et a un peu pêché sur les longs ballons offensifs des Oranje. Des difficultés dans la relance, mais rien de grave pour l’ex-Marseillais, bien mieux en deuxième période. Un superbe retour devant Frimpong à noter (35e), ainsi que devant Dumfries (85e).

- Théo Hernandez (5,5) : son match a très mal débuté après avoir été pris en profondeur par Frimpong (2e), mais le joueur de l’AC Milan est monté en puissance au fil de la partie. Notamment en seconde période, où il a très bien pris Gakpo et Depay, notamment sur les coups de pied arrêtés. Cependant, on l’a vu moins offensif que d’habitude.

- Kanté (7) : voir ci-dessus

- Tchouaméni (5,5) : de retour après un mois et demi sans jouer avec le Real Madrid, Tchouaméni a bien bloqué le milieu de terrain néerlandais. Dans le travail de l’ombre, il a plutôt fait le boulot avec trois duels gagnés et trois interceptions réalisées.

- Rabiot (4,5) : un milieu de terrain ne peut pas toujours jouer ailier… et Adrien Rabiot en est la preuve. Le joueur de la Juventus a eu beaucoup de mal sur son côté, avec un premier duel qu’il n’a pas souhaité jouer (3e). Mais il manque surtout une énorme situation devant le but, où il préfère donner à Griezmann, surpris (14e). Avant de louper une nouvelle contre-attaque (89e). Ses centres n’ont pas toujours été à la hauteur, mais on l’a senti bien mieux sans le ballon, dans la récupération de balle, notamment après la pause où il est redescendu plus bas.

- Griezmann (4) : une sublime frappe lointaine repoussée par Verbruggen (3e), avant un énorme raté dans une combinaison avec Rabiot (14e). Malgré une bonne précision technique, comme à son habitude, le capitaine du soir a trop raté devant le but et également sur les coups de pieds arrêtés, pas toujours bien tiré. Son match est même noirci par un dernier raté juste devant le but des Oranje…

- Thuram (4,5) : pour sa deuxième titularisation, le buteur de l’Inter Milan n’a pas réussi à faire la différence. Pourtant, cela était mieux que contre l’Autriche. On l’a senti plus concerné par le jeu, même s’il loupe un duel seul face à Verbruggen (29e). Une nouvelle frappe compliquée, qui a manqué le cadre (61e). On attend tout de même plus de lui offensivement. Remplacé par Giroud (75e).

- Dembélé (3) : sans doute le tricolore le plus en difficultés ce vendredi soir. Bien pris par Aké et van Dijk, il n’a pas réussi à faire parler sa technique et a souvent fait les mauvais choix. Une grosse perte de balle qui aurait pu faire action de but (35e), avant une faute très bête qui a offert un coup-franc aux Oranje (55e). Remplacé par Coman (75e).