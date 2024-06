Euro 2024 : l’Autriche fait éclater la Pologne et se relance totalement

La deuxième journée de la phase poules de l’Euro 2024 se poursuivait ce vendredi avec un duel entre la Pologne et l’Autriche. Deux équipes qui devaient se racheter après une défaite inaugurale. Les Polonais s’étaient fait renverser par les Pays-Bas (2-1) tandis que les Autrichiens avaient perdu contre la France (1-0). Pour essayer de rebondir, Michał Probierz maintenait un 3-5-2 avec Jan Bednarek, Pawel Dawidowicz et Jakub Kiwior en défense. Devant, Adam Buksa et Krzysztof Piątek étaient associés en attaque. De son côté, l’Autriche faisait des modifications par rapport au match contre l’équipe de France. Gernot Trauter et Philipp Lienhart venaient prendre la place de Kevin Danso et Maximilian Wöber. Devant, Marko Arnautovic venait prendre la place de Michael Gregoritsch.

La rencontre démarrait fort sous l’impulsion des Polonais. Décalé sur la gauche, Marcel Sabitzer était rapidement contré par Jakub Kiwior (5e). Finalement, il ne fallait pas longtemps pour que le match tourne à l’avantage des joueurs de Ralf Rangnick. Sur la gauche Philipp Mwene enroulait un joli centre vers le premier poteau et trouvait Gernot Trauner dont le coup de casque se logeait dans la lucarne gauche de Wojciech Szczesny (1-0, 9e). Cueillis à froid, les Polonais continuaient de reculer et Marcel Sabitzer se voyait encore contré (10e). Lancé sur la droite, Przemysław Frankowski déboulait et centrait fort vers le point de penalty où il trouvait idéalement Nicola Zalewski, mais la reprise de ce dernier s’envolait (18e). Quelques minutes plus tard, l’Autriche passait proche du deuxième but, mais Marko Arnautovic tombait sur Wojciech Szczesny et était de toute manière hors-jeu (23e). Le match s’emballait et allait d’un but à l’autre et c’est là que Krzysztof Piątek sortait du bois.

L’Autriche a fait dégoupiller la Pologne

Profitant d’un ballon venu de la gauche vers la surface, Jan Bednarek frappait, mais se voyait contrer par Gernot Trauner. Le ballon revenait sur Krzysztof Piątek qui se mettait sur son pied droit pour fusiller le but (1-1, 30e). Le rebond polonais n’était que de courte durée puisque l’Autriche reprenait sa marche vers l’avant et Marcel Sabitzer se procurait deux grosses occasions avant la pause (39e et 42e) sans parvenir à marquer. Juste avant d’aller aux vestiaires, Piotr Zieliński bottait un coup franc vers la droite du but où Patrick Pentz allait repousser en corner (45e +1). Après la pause, le match n’arrivait pas à s’emballer avec un rythme plus lent et un peu moins de mouvements. Pour autant, l’Autriche poursuivait sa partition et allait être récompensée. Sur la gauche, Alexander Prass transmettait dans l’axe pour Christoph Baumgartner qui se présentait devant la surface et allait ajuster sur la gauche Wojciech Szczesny (2-1, 66e).

De nouveau menée, la Pologne réagissait directement et la frappe du gauche de Karol Swiderski était repoussée par Patrick Pentz (69e). Buteur, Christoph Baumgartner n’était pas loin d’enfiler le costume de passeur. Lancé sur la droite, le joueur de Leipzig déboulait et centrait au point de penalty pour Patrick Wimmer dont le tir croisé vers la gauche du but était repoussé par Wojciech Szczesny (75e). Finalement, le portier de la Juventus allait concéder un penalty suite à un accrochage avec Marcel Sabitzer (77e). Marko Arnautovic se chargeait de transformer la sentence pour donner un peu plus d’air à son équipe (3-1, 78e). Stefan Posch (83e) et Konrad Laimer (85e) passaient même proches d’enfoncer le clou. Avec cette victoire 3-1, l’Autriche se relance pour la qualification quand la Pologne est déjà quasiment éliminée.