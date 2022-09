Real Madrid : Marco Asensio reste flou quant à son avenir

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, Marco Asensio pourrait être amené à quitter la capitale espagnole. Interrogé par La Cope à l'occasion du rassemblement de la sélection espagnole, le joueur de 26 ans s'est exprimé sur ses perspectives d'avenir, et notamment sur les rumeurs l'envoyant chez le rival barcelonais.

« Je n'y ai pas pensé, ni donné de valeur. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner de réponse, je ne sais pas. Il y a beaucoup de rumeurs, de spéculations, et c'est normal. Dans sept mois je peux signer avec n'importe quel club et c'est normal que beaucoup de clubs parlent, et ils parleront sûrement encore » a-t-il affirmé. Rendez-vous est donc pris dès l'été prochain.