LdN : l’Estonie accroche l’Azerbaïdjan et se maintient en Ligue C

Cette 5e journée de Ligue des Nations se poursuit avec en Ligue C l’Estonie qui est allée chercher un match nul en Azerbaïdjan (0-0). Ce point décroché lui permet de valider son maintien en Ligue C, au détriment des Azerbaïdjanais, qui risquent de descendre en Ligue D (sur 4 poules, les deux quatrièmes aux plus faibles bilans de la Ligue C sont relégués en Ligue D, alors que les deux meilleurs quatrièmes de la Ligue C jouent des barrages contre les deux deuxièmes de la Ligue D).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Estonie 4 5 -5 1 1 3 3 8 4 Azerbaïdjan 1 5 -8 0 1 4 3 11

Avec trois points de retard sur leurs adversaires du jour et alors qu’il ne reste plus qu’un match, ils ne peuvent plus revenir à hauteur en raison de la différence particulière. Le mois dernier en effet, l’Estonie avait dominé la sélection du Caucase 3-1.