L'inattendu mercato à 0 € que prépare l'AS Saint-Etienne !

Depuis le départ de Claude Puel, l'AS Saint-Étienne entame sa révolution pour tenter de sauver le club de la relégation. L'actuelle lanterne rouge de Ligue 1 a donc fait appel à Pascal Dupraz pour la périlleuse opération maintien. Et cela s'annonce d'ores et déjà compliqué pour l'ancien coach du TFC tant les Stéphanois vont être handicapés durant la CAN 2022. Entre Wahbi Khazri (Tunisie, 7 buts cette saison), Denis Bouanga (Gabon, 3 buts) en attaque, les pré-sélections d'Ivan Neyou (Cameroun, déjà convoqué en octobre) et Mahdi Camara (Gambie), sans oublier les défenseurs centraux Saidou Sow (Guinée) et Harold Moukoudi (Cameroun), les Verts devront trouver les ressources extérieures pour remplacer les absents du mois de janvier.

D'ailleurs, lors de la conférence de presse de présentation de Pascal Dupraz, le président exécutif Jean-François Soucasse a confirmé que l'ASSE allait devoir passer à l'action : «bien évidemment que nous avions déjà anticipé cette problématique de la CAN et du mercato en général. Nous avions déjà défini des profils depuis une semaine mais nous attendions aussi la nomination du coach. Il y a déjà eu une réunion hier soir, il y en aura d'autres. (...) S'agissant des moyens, on a considéré qu'ils devaient être significativement augmentés. Les actionnaires se sont alignés sur cette nécessité de mettre à disposition du club des moyens pour relever ce challenge. Il y aura des opportunités à saisir. Nous avons des postes ciblés, des profils étudiés.»

Bakary Sako, après Hilton et Mateta et avant une grosse surprise ?

Seul problème, les caisses de l'ASSE qui est toujours engluée dans son processus de rachat, ne seront pas énormément renflouées. Il n'empêche que les Verts ne manquent pas d'idées pour renforcer leur équipe à moindre coût. Ils ont déjà entamé leur mercato en bouclant l'arrivée quasi acquise de Joris Gnagnon. Un intérêt existe aussi pour Vitorino Hilton (44 ans) afin de sortir l'ancien roc défensif de Montpellier de sa retraite. Une idée issue avant tout de Pascal Dupraz. Mais si Sainté doit se renforcer défensivement, il doit également le faire en attaque pour remplacer Khazri et Bouanga. Comme nous vous le révélions il y a peu, le nom de l'attaquant de Mayence prêté à Crystal Palace Jean-Philippe Mateta a été évoqué par le board, mais un autre joueur qui avait disparu des radars pourrait rejoindre le Forez.

Selon nos informations, Bakary Sako (33 ans), ancien joueur des Verts de 2009 à 2013 pourrait faire son come-back. Il est d'ailleurs déjà à Saint-Étienne et s'entrainait avec la réserve avant d'intégrer très récemment le groupe pro. En interne, on réfléchit à la possibilité de lui offrir un contrat de courte durée (6 mois). Mais l'ancien joueur de Wolverhampton et de Crystal Palace n'a plus joué depuis novembre 2019 et un passage à Chypre du côté du Pafos FC. Après la possible retraite de Vitorino Hilton et l'arrivée de Joris Gnagnon, voici un nouveau dossier qui ne manquera pas de faire réagir les supporters stéphanois qui ne sont plus à une surprise près. D'ailleurs, dans les travées de Geoffroy Guichard, il se murmure qu'un ancien international tricolore sans club pourrait lui aussi débarquer dans les prochains jours dans le Forez. Affaire à suivre...