Serie A : la Lazio Rome écrase Spezia avec un triplé d’Immobile, l’Atalanta tenue en échec par Bologne

Suite de la deuxième journée de Serie A ce samedi. La Lazio Rome recevait Spezia, les Romains voulaient enchaîner avec une deuxième victoire, après leur succès 1-3 sur la pelouse d’Empoli la semaine passée, tandis que son adversaire avait lui ramené un point de Cagliari (2-2). La Lazio était surprise d’entrée de jeu et Spezia prenait l’avantage par l’intermédiaire de Verde (0-1, 4e). Les Biancocelesti ne tardaient pas à réagir et Immobile égalisait (1-1, 5e), avant de donner l’avantage à son équipe quelques minutes plus tard (2-1, 15e). Juste avant la mi-temps, l’international italien voyait son penalty arrêté, mais inscrivait un triplé sur l’action d’après en étant à la réception d’un corner (3-1, 45e+2).

Dès le retour des vestiaires, Anderson aggravait le score d’une frappe croisée (4-1, 47e). Réduit à 10 après l’expulsion d’Amian (55e), Spezia encaissait un cinquième but inscrit par Hysaj (5-1, 70e), puis un sixième en fin de match signé Luis Alberto (6-1, 85e). Comme la Lazio, l’Atalanta voulait également s’imposer pour leur première de la saison à domicile après avoir battu le Torino (1-2). Pour cela, il fallait se défaire de Bologne, vainqueur face au promu Salernitana (3-2) le week-end dernier. Au terme de la première mi-temps, aucune des deux équipes ne parvenait à prendre l’avantage, malgré la domination du club de Bergame. L’Atalanta continuait de pousser lors du second acte sans trouver la faille dans la défense bolognaise et concédait finalement le match nul (0-0).