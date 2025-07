Barça : l’arrivée d’Ademola Lookman bloquée par Marc-André ter Stegen

Avec l’échec de la piste Nico Williams - qui a prolongé son contrat à l’Athletic Club jusqu’en 2035, le FC Barcelone doit désormais changer s’il souhaite renforcer son secteur offensif cet été. Plusieurs pistes étaient déjà dévoilées par la presse espagnole ces dernières semaines, comme Marcus Rashford (Manchester United) ou encore Luis Diaz (Liverpool). Une autre piste, moins médiatisée certes, mène vers l’attaquant nigérian Ademola Lookman, qui sort d’un exercice plus qu’intéressant avec un total de 20 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées entre la Serie A et la Ligue des champions. Capable de jouer à tous les postes de l’attaque, sa polyvalence pourrait être un choix prestigieux pour Hansi Flick, qui souffrait déjà l’année passée d’un manque de profondeur de son banc, le contraignant ainsi dans ses rotations d’équipe durant une longue saison (60 matches toutes compétitions confondues).

La suite après cette publicité

Néanmoins, SPORT affirme que les négociations pourraient se compliquer entre l’entourage de l’international des Super Eagles et la direction catalane. Et pour cause. Selon les dernières indiscrétions du quotidien catalan, Ademola Lookman partage la même agence avec le gardien de but allemand Marc-André ter Stegen, en plein conflit avec les dirigeants du FC Barcelone, qui ont décidé de le mettre à l’écart pour tenter de le vendre cet été, Flick ayant décidé de disputer son exercice 2025-2026 avec Joan Garcia et Wojciech Szczęsny dans les buts. Une situation qui ne devrait pas arranger les différentes parties comme l’indique SPORT, alors que le Barça attend toujours de se débarrasser de ses indésirables avant de véritablement se lancer dans ce mercato estival. Pour rappel, l’Atalanta a fixé le prix de Lookman à 50 millions d’euros selon les médias italiens et Tottenham serait également intéressé par ses services.