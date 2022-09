Ligue 1 : le Stade Rennais corrige Auxerre et poursuit sa remontée

Le Stade Rennais poursuit sa remontée. Malgré un début de saison toujours aussi poussif, les hommes de Genesio ont fait le plus dur face à l'AJ Auxerre, ce dimanche. Après sa victoire à Larnaka en C3, les Bretons composaient avec une attaque Gouiri-Terrier ainsi que Bourigeaud et Sulemana sur les ailes. Pour l'AJA, Niang célébrait sa première titularisation avec le promu. Mais la partie a rapidement tourné en faveur de Rennes, avec une belle récupération de Sulemana, qui pouvait conclure en force pour la première opportunité du match (1-0, 3e).

La suite après cette publicité

Mais après un début en fanfare et la blessure de Santamaria (11e), les Bretons ont ronronné et se sont frottés à plusieurs reprises devant Costil, à l'instar de Terrier (25e), laissant l'occasion à l'AJA de reprendre espoir. Après une demi-volée de Niang proche de toucher le cadre (37e), Touré manquait de peu de surprendre de loin Mandanda, toujours vigilant (48e). Mais malgré ce temps faible, les Auxerrois montraient trop de faiblesse devant le but pour inquiéter les locaux.

Amine Gouiri délivré

Et finalement, après une erreur de relance de Coeff, Gouiri pouvait récupérer sur la droite, avant de débarquer dans la surface et marquer du droit, dans le petit filet opposé (2-0, 60e). Un ouf de soulagement pour le public du Roazhon Park, qui attendait le but du break depuis de longues minutes. Quelques instants plus tard, Gouiri, toujours lui, pouvait accélérer sur l'aile droite et adresser un centre au second poteau, converti par Terrier (3-0, 68e).

En maîtrise en fin de rencontre, Rennes ajoutait même un quatrième but en fin de rencontre après une erreur de placement du promu. Sur une longue relance de Mandanda, Tait pouvait effacer Costil et sceller définitivement la victoire (4-0, 80e). Avant que le jeune Rennais Abline ne s'ajoute à la liste des buteurs (5-0, 84e). En attendant de recevoir Fenerbahçe en Ligue Europa, le SRFC assure et revient à deux points de l'OL, qui se déplace ce soir à Monaco (20h45). Avant Lorient, Auxerre sombre et enchaîne une troisième défaite de suite.