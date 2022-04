Liga Portugal : le FC Porto s'impose à Guimarães et bat un joli record

Grâce à un but de Taremi sur penalty (1-0, 36e), le FC Porto s'est imposé sur la pelouse du Victoria Guimarães et reste largement leader du Championnat Portugais, devant le Sporting Portugal et Benfica. Mais au-delà de ce succès, le FC Porto a réussi à dépasser le record d’invincibilité dans l’histoire du championnat portugais avec 57 matches d’affilés sans défaite.

La suite après cette publicité

Ce record, qui avait été établi par le Benfica Lisbonne entre 1976 et 1978, a donc maintenant été battu. Les Dragons ont connu leur dernière défaite en championnat face à Paços Ferreira (3-2), le 30 octobre 2020. En revanche, ils se sont inclinés sur leur pelouse face à l'OL (0-1), en 8e de finale de Ligue Europa, avant leur élimination.