Reading : le jeune Tricolore Michael Olise fait tourner les têtes en Premier League

La saison de l'explosion. Après ses débuts professionnels remarqués à tout juste 17 ans en mars 2019 et son premier véritable exercice, déjà suivi, en tant que membre de l'équipe première en 2019/20 (19 apparitions), Michael Olise éclate littéralement au grand jour en cette première partie de saison en Championship. Ses statistiques sont assez remarquables.

Apparu à 21 reprises (15 titularisations), le jeune ailier de 19 ans a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives. Une sacrée performance pour l'international U18 tricolore (2 sélections en 2019), passé par les académies de Chelsea et Manchester City. Et forcément, de tels états de service ne passent pas inaperçus à l'étage supérieur.

Une foule de clubs intéressés

Ainsi, le Berkshire Live et le Daily Mail expliquent en chœur qu'il y a foule sur les traces du Frenchy. Sont cités parmi les intéressés l'AC Milan, Arsenal, Chelsea, Leeds, Liverpool et Wolverhampton. Rien que ça ! Et la rumeur de l'existence d'une clause libératoire à hauteur de 10 M€ ne risque pas de calmer l'agitation.

Le manager des Royals Veljko Paunovic, qui n'a pas hésité à miser sur lui durablement, espère pouvoir le conserver malgré tout. «Michael est dans le bon club, le meilleur club pour sa carrière. Nous voulons qu'il reste avec nous très longtemps et en Premier League on l'espère», a-t-il récemment confié en conférence de presse. Sixième de Championship, Reading est en course pour la montée. Et avec Michael Olise, les chances sont forcément plus grandes...