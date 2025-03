Real Madrid : la trahison du clan Rodrygo

La BMV. Cette saison, la presse espagnole a rapidement mis en avant le nouveau trio magique du Real Madrid, à savoir Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Mais très rapidement, Rodrygo a rappelé qu’il fallait compter sur le "R". Et le Brésilien a eu raison puisqu’il est un pion essentiel au sein de la Casa Blanca. Malgré tout, plusieurs rumeurs entourent son avenir. Hier soir, El Chiringuito a d’ailleurs évoqué un rapprochement entre le clan Rodrygo et Manchester City.

« On m’a dit que le père de Rodrygo Goes avait rencontré des gens de Manchester City il y a quelques semaines et qu’ils insistaient pour qu’il joue avec Pep Guardiola. Ils lui offraient une chance de jouer sur l’aile gauche, ce que le garçon et son père souhaitaient. Malgré le refus de son entourage.», a expliqué l’un des membres de l’émission en plateau. Les Skyblues lui offriraient de jouer sur un côté et surtout une place de choix. Une information étonnante puisque le joueur sous contrat jusqu’en 2028 chez les Merengues a toujours assuré être heureux dans la capitale espagnole.