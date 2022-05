Bundesliga : le Bayern de Lewandowski termine sur un nul, le RB Leipzig ira en Ligue des Champions et Stuttgart se sauve aux dépens du Hertha

Dernière journée de cette Bundesliga dans laquelle il n'y avait plus grand-chose à jouer. Le Bayern Munich était déjà sacré champion, le BvB l'accompagnant en Ligue des Champions avec le Bayer Leverkusen. Seul le RB Leizpig devait assurer en prenant au moins un point mais pouvait également perdre et compter sur une contre-performance de Fribourg, qui recevait... le Bayer. Pas simple donc, et il n'y a pas eu de miracle car les Brésiliens du Breisgau se sont inclinés 2-1. Leipzig termine bel et bien 4e et peut souffler un grand coup. Les coéquipiers de Christopher Nkunku ont accroché un nul tardif 1-1 sur la pelouse de l'Arminia Bielefeld, qui descendra l'an prochain.

L'Union Berlin a frôlé l'exploit mais se contentera d'une cinquième place au final. En deuxième division il y a seulement trois ans, le club de la capitale réalise un excellent bilan et termine en plus de cela sur une bonne note avec une victoire 3-2 à rebondissements sur Bochum. Pour du suspense, il fallait regarder le bas du classement car grâce à un but d'Endo dans le temps additionnel et une victoire sur Cologne 2-1, Stuttgart laisse la seizième place de barragiste au Hertha Berlin, battu à Dortmund 2-1 après avoir mené au score.

Stuttgart envoie le Hertha en barrage

Direction la rencontre entre Wolfsbourg et le Bayern Munich pour le probable dernier match de Robert Lewandowski sous le maillot bavarois. Avant la rencontre, la direction du club a confirmé les velléités de départ du Polonais rendant ce match sans enjeu assez particulier. L'attaquant en a profité pour inscrire son 50e but sur l'ensemble de la saison, le 34e en championnat. Après l'ouverture du score de Stanisic, il offrait un break d'avance à son équipe, qui a finalement été rejointe à cause de deux buts signés Wind et Kruse.

Dans les autres matchs de cette ultime journée de Bundesliga, le Borussia Monchengladbach a écrasé Hoffenheim 5-1, sauvant un peu une saison qui aura globalement été ratée. La lanterne rouge, Greuther Fürth, déjà condamné depuis bien longtemps, s'est inclinée à Augsbourg 2-1. Enfin, Mayence et l'Eintracht Francfort, qui va disputer la finale de Ligue Europa la semaine prochaine, se sont quittés sur un nul 2-2. Francfort avait sans doute déjà la tête aux Glasgow Rangers.

Le classement final de la Bundesliga ici.

Les résultats de la 34e journée :