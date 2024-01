Gambie - Cameroun : les compositions officielles

Les Lions sont-ils toujours indomptables ? Pour cette troisième journée de la phase de poules de la CAN 2023, le Cameroun a son destin entre les mains face à la Gambie. S’ils veulent obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale, les joueurs de Rigobert Song, qui restent sur un match nul et une défaite dans ce groupe C, doivent s’imposer et, en fonction du résultat de Guinée-Sénégal, ils termineront deuxièmes ou troisièmes. En face, les Scorpions sont presque déjà éliminés après deux revers en deux rencontres et un score fleuve face au Cameroun est nécessaire pour peut-être arracher une des quatre places des meilleurs troisièmes. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 18h.

Pour ce match, Rigobert Song, dont les choix ont été pointés du doigt dans ce début de compétition, chamboule ses plans pour ce troisième match décisif et aligne un 3-4-3. André Onana, fortement critiqué, est remplacé par Ondoa dans les buts tandis que Ntcham et Zambo Anguissa évolueront devant la défense aux dépens de Kemen. Devant, Toko Ekambi, titularisé au premier match puis sur le banc au coup d’envoi du second, est de nouveau intégré au trio offensif avec Magri et N’Koudou. En face, Tom Saintfiet aligne un 4-4-2 avec ses cadres Colley en défense, Jallow sur l’aile droite et Barrow en soutien de Sowe, seul à la pointe de l’attaque gambienne.

Les compositions officielles :

Gambie : Gaye - Sanneh, Gomez, Colley, Mendy - Jallow, Manneh, Bobb, Minteh - Barrow - Sowe

Cameroun : Ondoa - Castelletto, Wooh, Tolo - Tchato, Ntcham, Zambo Anguissa, Yongwa - Toko Ekambi, Magri, N’koudou

