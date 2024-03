Rennes : Florian Maurice refuse de libérer 4 joueurs pour les JO

Troisième meilleur centre de formation de France (selon l’Observatoire du football CIES), le Stade Rennais est un gros pourvoyeur de talents. Le club breton a beaucoup de représentants en sélections jeunes, et notamment pour les Espoirs. En préparation pour les Jeux Olympiques, Thierry Henry avait convoqué Adrien Truffert, Désiré Doue et Arnaud Kalimuendo pour les derniers matchs amicaux. Trois joueurs qui sont donc susceptibles d’être appelés pour les Jeux cet été, ce qui n’est pas du goût de Florian Maurice. En conférence de presse, le président de Rennes s’est opposé à un tel exode.

La suite après cette publicité

« Non (on ne libérera pas quatre joueurs pour les JO). On fera du mieux possible pour aider l’équipe de France mais il faut que les intérêts soient communs. On ne peut pas se déshabiller pour habiller l’équipe de France Espoirs. C’est difficile pour nous. Je ne sais pas de quelle manière on fonctionnera », a-t-il expliqué aux médias lors de la conférence de presse de prolongation de contrat de Julien Stéphan. Si on savait que les clubs étrangers, comme le Real Madrid, s’opposeraient à libérer leur joueur pour les JO, la FFF avait plutôt confiance envers les clubs français. Lors des derniers Jeux à Tokyo, beaucoup de clubs avaient refusé de libérer leurs joueurs.