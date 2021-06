Équipe de France, JO : certains clubs refusent de libérer des joueurs appelés dans la liste des 18 !

La suite après cette publicité

Non, le feuilleton n’est pas terminé. Cet après-midi, la FFF officialisait la liste des 18 joueurs appelés par Sylvian Ripoll pour aller disputer le tournoi olympique de football à Tokyo. Une liste composée de plusieurs noms bien connus (Gignac, Thauvin, Savanier, Camavinga, Caqueret, Gouri entre autres) capables de ramener l’or à Paris. Avec cette annonce, la hache de guerre semblait enterrée entre la FFF et les clubs concernés. Et bien non.

Quelques minutes à peine après l’annonce de cette liste, le vice-président de l’AS Monaco, Oleg Petrov, donnait une conférence de presse pour évoquer le début de saison du club princier. À cette occasion, le dirigeant russe a surpris tout son monde en indiquant qu’aucun Asémiste n’irait à Tokyo… Alors que la FFF a annoncé la présence de Benoît Badiashile dans la liste des 18 !

Une liste annoncée sans l'accord des clubs...

« Pour le moment, personne n'ira aux JO. J'en ai beaucoup discuté avec Paul (Mitchell) et Niko (Kovac). Notre position aurait été différente si nous n’avions pas les matchs préliminaires pour la Ligue des Champions, nous devons penser aux intérêts stratégiques du club. » Du jamais vu. Mais ça ne s’est pas arrêté là.

Quelques instants plus tard, le directeur général de l’OGC Nice, Julien Fournier, a lui aussi fait savoir qu’il n’était pas question pour le Gym d’envoyer Amine Gouiri aux JO. « Il est appelé, mais il n'ira pas à Tokyo. On avait indiqué qu'aucun joueur de Nice n'irait aux Jeux Olympiques. Je suis désagréablement surpris », a-t-il confié à L’Équipe. Ensuite, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, s’est également exprimé pour indiquer qu’Eduardo Camavinga n’allait pas être du voyage non plus.

Déjà 5 joueurs retenus

« Nous avons à disputer les barrages de la Ligue Europa Conférence les 19 et 26 août, c'est essentiel pour nous d'aller en phase de groupes et aussi pour défendre la cinquième place de la France à l'indice UEFA. Ça nous impose d'avoir tous nos meilleurs joueurs. Donc nous n'y sommes pas favorables, on a besoin de tous nos atouts. Pour nous, c'est impossible. »

Enfin, le quotidien sportif ajoute que Chelsea a également refusé de libérer Malang Sarr. Le Progrès, lui, annonce que l'Olympique Lyonnais laissera Bruno Guimarães rejoindre la sélection du Brésil, mais Maxence Caqueret restera en France. Comment annoncer une liste sans avoir l’accord des clubs ? La FFF va rapidement devoir s’expliquer, d'autant que le règlement stipule que les clubs ne sont pas obligés de mettre leurs joueurs à disposition.