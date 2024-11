L1 : Toulouse s’impose contre Reims et se donne de l’air

Fort de sa récente victoire à Montpellier (0-3), Toulouse espérait aujourd’hui poursuivre sur cette lancée pour sortir définitivement de la zone rouge. Opposés à domicile au Stade de Reims, défait quant à lui lors des deux dernières journées de Championnat par Auxerre (1-2) et Brest (1-2), les Violets ont assuré l’essentiel en s’imposant 1 but à 0. D’entrée de jeu, les Rémois ont cherché à imposer leur tempo. Grâce au bon travail de Fofana et de Nakamura, les hommes de Luka Elsner ont multiplié les offensives dans la surface adverse. Après un corner, Akieme reprend le ballon et envoie une jolie volée avec effet (18e), obligeant Restes à intervenir. À la demi-heure de jeu, une échappée solitaire de Junya Ito devant la surface toulousaine a donné des frayeurs aux défenseurs (32e). Sa tentative de frappe est cependant facilement repoussée par le portier du TFC. Les dernières minutes de la première période ont offert un peu plus d’espace à Toulouse, qui s’est procuré quelques occasions, comme celles de Gboho (37e), d’Aboukhlal (39e) ou encore de la sublime tête de King (45e+3).

À l’image de sa fin de mi-temps, Toulouse reprenait la partie avec plus d’intensité. Aboukhlal, bien lancé en profondeur, a buté sur Diouf (65e) et manqué une belle chance d’ouvrir le score. En fin de rencontre, Nakamura s’est offert une grosse occasion du match avec une tête puissante qui a fini sur la barre transversale (80e). Le match se dirigeait alors vers un score vierge, mais c’était sans compter sur le virevoltant Aboukhlal, qui a cloué les Rémois à la 84e, d’un but piqué par-dessus le gardien (1-0). Avec ce résultat, Toulouse prend cinq places au classement et pointe à la 11 place avec 12 points. Du côté de Reims, en revanche, le club chute d’un niveau (8e place, 14 points).