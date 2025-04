PSG : Bradley Barcola temporise pour sa prolongation

Selon les informations de L’Equipe, même s’il est sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola a déjà évoqué une prolongation avec son club. L’ancien attaquant de l’OL, auteur de 18 buts et 15 passes décisives a séduit la direction parisienne qui souhaite évidemment le conserver et surtout lui accorder une revalorisation salariale puisqu’il n’a plus du tout le même statut. Le quotidien français explique que le joueur touche le 10e salaire du club seulement.

Mais si prolongation il y a, elle n’interviendra pas tout de suite. Surtout que d’après L’Equipe, le joueur n’a pas souhaité se positionner ou non sur une prolongation. Son statut sera au centre des débats puisqu’en interne, Barcola s’est interrogé sur l’arrivée de Kvaratskhelia et a ressenti une forme d’incompréhension. L’international français n’a pas toujours apprécié non plus la manière de Luis Enrique de le "brider" par moment. Et alors que le PSG veut encore recruter en attaque cet été, Barcola va donc devoir décider de son futur.