Yaya Sanogo s'entraîne avec Toulouse et discute avec des clubs

Sans club depuis son départ d'Huddersfield (Championship) en fin de saison dernière, l'ancien espoir du football français Yaya Sanogo (28 ans) pourrait vite retrouver un point de chute selon nos informations.

L'ancien d'Arsenal, qui s'entraîne depuis un mois et demi avec Toulouse où il a évolué entre 2017 et 2020, discute avec plusieurs clubs en vue d'une signature en janvier. Au point physiquement, il attise ainsi l'intérêt de plusieurs écuries en Espagne, en Angleterre, en Turquie et au sein de la MLS (Etats-Unis).