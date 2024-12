Serie A : Hellas Vérone crée la sensation à Bologne

Suite et fin de la 18e journée de Serie A ce lundi soir. Le Hellas Vérone se déplaçait en Emilie-Romagne pour affronter Bologne de Vincenzo Italiano sur la pelouse du Stade Renato-Dall’Ara. Du côté des Rossoblù, l’objectif de ce duel était de faire le plein de points pour faire pression sur les concurrents directs pour la course à l’Europe et ainsi conforter sa belle place à l’aube de l’année 2025. Les Gialloblu voulaient marquer de précieux points pour sortir la tête de l’eau et s’éloigner de la zone rouge. Dans un match complètement fou, ce sont les locaux qui se montraient dangereux rapidement avec l’ouverture du score de Benjamín Domínguez (20e). Mais les Véronais ont réagi avec l’égalisation de l’ancien Lyonnais, Amine Sarr (38e). Puis Casper Tengstedt (45e+2) a permis aux visiteurs de mener à la pause.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Bologne 28 17 +4 7 7 3 25 21 16 Hellas 18 18 -18 6 0 12 24 42

En seconde période, Domínguez s’est offert un doublé pour égaliser (58e). Malheureusement, l’expulsion de Tommaso Pobega pour un geste violent (51e) a mis les locaux en bien fâcheuse posture pour la suite de la rencontre. Et à l’approche du gong final, Santi Castro a été fautif d’un CSC (88e) qui a permis au Hellas Vérone de remporter une victoire sensationnelle (2-3). Au classement, Bologne reste toujours en bonne posture malgré la défaite avec cette belle 7ème place, alors que le Hellas Vérone prend trois points importants pour remonter à la 16ème position. Le weekend prochain, les Rossoblù acceuilleront l’AS Roma a à domicile, tandis que les Gialloblu ouvriront les portes de leur stade à l’Udinese, lors de la 19e journée du championnat italien.