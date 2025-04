AC Milan : une banderole incendiaire contre Mike Maignan à Udine

Une banderole offensante contre le gardien de l’AC Milan, Mike Maignan, a été déployée hier soir près du stade Bluenergy par les supporters de l’Udinese, deux jours avant le match de championnat contre les Rossoneri. Sur la bannière, on pouvait lire « Maignan homme de merde». Elle a été retirée un peu plus tard. Pour rappel, le match a été suspendu en raison de propos racistes dirigés contre le gardien de l’AC Milan en janvier. La Curva Nord avait été fermée. Le contexte de ces retrouvailles est donc assez particulier. La motivation des tifosi de l’Udinese est expliquée par cette rencontre l’année dernière remporté (3-2) par les Rossoneri dans les dernières minutes au stade Frioul. Lors du match de janvier dernier, un petit groupe de supporters qui se tenait derrière le gardien français avait tenu des propos racistes à son égard. Les autres fans présents n’avaient pas remarqué ce qui se passait.

Les ultras frioulans accusent Maignan d’avoir qualifié toute la Curva Nord de raciste et d’avoir ainsi généralisé tout un groupe de supporters. Pour cet épisode, grâce à l’analyse croisée des caméras de sécurité du stade, il a été possible aux policiers de la préfecture de police de la capitale frioulane, quelques heures après l’événement, de retrouver les auteurs des graves insultes racistes : quatre personnes, trois hommes et une femme âgés de 32 à 45 ans, contre lesquels le chef de la police d’Udine avait émis une interdiction de stade d’une durée de cinq ans. La justice sportive avait, au contraire, imposé la tenue de deux matchs à domicile sans public, dans la Curva Nord.