Juventus : l’incroyable plan d’Igor Tudor se fait déjà ressentir !

Nommé entraîneur principal de la Juventus Turin en mars 2025, Igor Tudor, ancien défenseur du club entre 1998 et 2005, a rapidement imposé sa marque. Dès son premier match, il a conduit l’équipe à une victoire (1-0) contre le Genoa, mettant fin à une série de défaites préoccupantes. Ce succès a été rendu possible grâce à la titularisation audacieuse du jeune Kenan Yildiz, qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la 25ᵉ minute. Tudor a également opéré un changement tactique significatif en adoptant une formation en 3-4-2-1, favorisant un pressing haut et une intensité accrue dans les duels, inspirée des méthodes de Gian Piero Gasperini. Ces ajustements ont immédiatement revitalisé l’équipe, insufflant une nouvelle énergie et une dynamique positive.

Le deuxième match sous la direction de Tudor s’est soldé par un match nul (1-1) contre l’AS Roma, une équipe alors en pleine forme avec une série de sept victoires consécutives. Manuel Locatelli a ouvert le score pour la Juventus avec un tir lointain spectaculaire, avant que la Roma n’égalise en seconde période. Malgré ce résultat, Tudor s’est montré satisfait des progrès de son équipe, soulignant une amélioration notable tant sur le plan physique que mental. Il a également mis l’accent sur l’importance de la cohésion d’équipe, organisant des événements pour renforcer les liens entre les joueurs. Ces efforts ont considérablement amélioré le moral au sein du club, positionnant la Juventus à égalité de points provisoire avec Bologne à la quatrième place du classement, et ravivant ainsi les espoirs de qualification pour la Ligue des champions.

Sa méthode plaît beaucoup aux joueurs

La Juventus a retrouvé la lucidité et les jambes, le maximum qu’on pouvait obtenir en dix jours pour Igor Tudor, qui a débuté avec un résultat fondamental pour raviver la confiance. Cette confiance qui revient de Rome apparaît comme un sédatif puissant, capable de calmer, plus que d’exalter. Pas qu’une simple euphorie isolée, mais le sentiment que les choses bougent enfin dans la bonne direction. Peut-être pas la meilleure possible, pas celle d’un changement net et décidé. Mais c’est bien une atmosphère positive : c’est plus que de la simple survie qu’installe Igor Tudor, même si encore la Juve a encore du pain sur la planche : «je suis ici depuis 10 jours, l’émotion après un certain temps diminue et il faut penser au travail. On y tient, on pense à tous les détails et il y a peu de temps pour en profiter. C’est un travail qui de l’extérieur semble le plus apprécié, mais de l’intérieur moins», a expliqué Tudor après la rencontre contre la Roma. Igor Tudor a au moins su faire des choix tranchés, dans l’espoir de réaliser une grande fin de saison.

Entre l’installation officielle d’un nouveau dispositif en 3-4-2-1, la responsabilisation de certains joueurs cadres comme Kenan Yildiz ou encore Dušan Vlahović, Igor Tudor a d’ores et déjà imposé sa patte. L’entraîneur croate voit grand et ne veut pas simplement jouer le pompier de service. Il travaille dans l’optique d’être maintenu en poste à l’issue de la Coupe du Monde des clubs : «je suis d’accord. Aujourd’hui, nous manquions de structure avec Bremer et Gatti, alors il faut mettre attention. Nous verrons à l’avenir, il y a certainement de quoi s’améliorer de ce point de vue. J’ai beaucoup aimé la première mi-temps, nous avons bien poussé. Ils ont changé quelque chose dans le second, mais à la fin, nous voulions plus gagner. Nous voulons toujours gagner, mais depuis le début de la saison, l’équipe est là et nous sommes sur la bonne voie. Le match nul nous donne confiance». Igor Tudor essaie de concevoir son idée de la Juve, en sachant que cela pourrait être un projet long terme : « je travaille comme si j’allais rester dix ans ». Au moins, la Juve sait où elle va.