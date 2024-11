Arsenal : les adieux émouvants de Jack Wilshere

Après deux ans sur le banc de l’équipe U18 d’Arsenal, Jack Wilshere a quitté le club londonien pour relever un nouveau défi, à Norwich City. L’ancien milieu des Gunners a néanmoins tenu à remercier l’ensemble des personnes qui l’ont accompagné au cours de son expérience avec les jeunes d’Arsenal, dans un message touchant publié sur son compte Instagram, ce jeudi.

« Le football, c’est de la folie. Les choses peuvent changer rapidement et je n’ai pas eu la chance de remercier tout le monde ces deux dernières années. Tout le monde sait qu’Arsenal est mon club et qu’il n’est jamais facile de le quitter, surtout quand on tient tant au club, au personnel et surtout aux joueurs. Lorsque j’ai pris ma retraite de footballeur, je me suis lancé dans l’entraînement. Ce club m’a donné l’occasion d’occuper mon premier poste d’entraîneur principal, et j’ai beaucoup appris ! Mais je n’aurais pas pu le faire sans l’aide et le soutien du staff. Nous avons partagé des moments difficiles, mais aussi des souvenirs extraordinaires qui m’ont donné des sensations que je n’avais jamais connues dans le football. Arsenal reste dans mon sang et je regarderai chaque match en tant que fan. J’espère que nous verrons d’autres jeunes joueurs de l’Académie franchir le pas vers l’équipe première ! Adam Birchall (son successeur), bonne chance, mon ami ! Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau », a indiqué l’ex-joueur d’Arsenal.