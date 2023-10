Ligue 1 : l’OL passe encore à côté de sa première victoire face à Lorient, Brest arrache le nul sur le gong face à Toulouse

Après la victoire de l’Olympique de Marseille face au Havre (3-0) et avant le derby du nord entre Lens et Lille dans l’après-midi, on avait droit au traditionnel multiplex Ligue 1 de 15h. On avait trois rencontres, et forcément, c’était ce duel entre l’OL et Lorient qui attirait avant tout les observateurs de ce cher championnat hexagonal. Dernier, le club de la capitale des Gaules se devait de gagner, forcément. La quête de la première victoire pour Fabio Grosso, mais aussi la première victoire tout court pour l’écurie rhodanienne… L’entraîneur italien alignait un onze avec un trio offensif Nuamah-Lacazette-Jeffinho, et les débuts en Ligue 1 du jeune Mahamadou Diawara (18 ans) dans l’entrejeu. En face, ça n’allait pas forcément mieux, puisque les Lorientais étaient seizièmes. Les Merlus démarraient cependant plutôt bien, et mettait vite le pied sur le ballon face à des Lyonnais plutôt attentistes. La sanction allait vite tomber : peu après le quart d’heure de jeu, Eli Kroupi mystifiait Diawara et expédiait le cuir en lucarne d’un superbe enroulé (0-1, 16e). Un sacré sceau d’eau froide sur la tête des locaux.

La suite après cette publicité

Mais les Lyonnais n’allaient pas se laisser décourager si facilement, bien au contraire. Cette équipe peut avoir du caractère, et elle l’a vite montré. Sur un ballon mal dégagé, Ernest Nuamah était bien positionné au deuxième poteau pour reprendre d’une belle demi-voilée, et signer son premier but lyonnais (1-1, 21e). Dans la foulée, Alexandre Lacazette se mêlait lui aussi à la fête. Trouvé par Jeffinho, le Français crochetait, puis, à angle quasi-fermé, parvenait tout de même à propulser le ballon au fond des filets (2-1, 22e). Deux buts coup sur coup qui ont vraiment fait du mal aux Merlus, incapables de réagir et bien loin de ce qu’ils avaient montré dans le premier quart d’heure. L’OL dominait son sujet et n’était plus vraiment inquiété. Avant la pause, les hommes de Fabio Grosso allaient même faire le break. Clément Turpin désignait le point de pénalty après une faute de Touré sur Jeffinho. Alexandre Lacazette ne tremblait pas et prenait Mvogo à contre-pied (3-1, 41e).

À lire

OL : Maxence Caqueret veut garder le positif malgré une situation alarmante

Lorient a su réagir

Seulement, les Bretons rentraient des vestiaires avec de sacrées intentions. Sur un centre de Yongwa, Kroupi, un peu délaissé par la défense, battait Lopes d’un bon plat du pied (3-2, 54). Sentant le danger, Grosso faisait des changements et faisait notamment entrer Baldé, Lepenant et Tolisso presque coup sur coup, à l’heure de jeu. A noter que Nuamah, sorti à la 71e, recevait une belle ovation du Groupama Stadium. Sur le terrain, le chrono défilait, et c’était toujours assez indécis. Lopes devait tout de même sortir une double parade décisive sur Mendy, puis sur l’ancien de la maison Romain Faivre (73e). Seulement, sur une mauvaise relance de Baldé, Yongwa récupérait le ballon et fusillait Lopes d’une superbe frappe de l’extérieur de la surface pour égaliser (3-3, 79e). Un véritable banger et une grosse clim au Groupama Stadium. Mvogo sortait lui une belle intervention pour empêcher le but de Baldé (90e), alors que l’OL poussait pour repasser devant. Sans succès, et l’OL attend toujours sa première victoire donc. Fabio Grosso pourra se consoler en se disant que son équipe gagne une place au classement de la Ligue 1 et passe dix-neuvième avec ce petit point pris…

La suite après cette publicité

De son côté, Brest, toujours sur le podium du championnat, avait une belle rencontre face à une autre équipe qui visait la première partie de tableau : le TFC. En terres bretones, les Toulousains étaient devant… jusqu’à la 90e+3. Les Violets avaient bien commencé, et ont été récompensés par un but de Magri à la 27e minute de jeu. Ils ont ensuite réussi à conserver cet avantage jusqu’au temps additionnel, quand Brest a égalisé via Satriano. Toulouse manque une belle occasion de gagner des places au classement et reste onzième. Enfin, Montpellier accueillait Clermont et l’a emporté sur le score de 4-2. Un match assez riche en buts où les deux équipes se sont rendus les coups. Al-Tamari avait ainsi mis le MHSC devant (1-0, 16e) avant que Magnin n’égalise (1-1, 26e). Savanier, sur pénalty, remettait les Héraultais devant (2-1, 31e), mais Clermont égalisait à nouveau, via Konaté cette fois (2-2, 45e). En début de deuxième période, Savanier, encore sur pénalty, donnait l’avantage à son équipe (3-2, 48e). Derrière, Maxime Estève était expulsé (54e) mais Montpellier tenait, et l’intenable Al-Tamari signait son doublé pour faire le break (4-2, 76e). Alors qu’on se dirigeait vers une victoire du MHSC, Mory Diaw a été ciblé par un pétard. Il a dû quitter le terrain sur civière, et le match a été interrompu puis définitivement arrêté. Des sanctions devraient désormais tombées dans les heures à venir…

Les résultats de l’après-midi