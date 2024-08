PSG : que retenir de la grande première de Désiré Doué ?

«L’international Espoirs français Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais, dans le cadre d’un transfert définitif. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le Club». Par le biais d’un communiqué et après plusieurs semaines de négociations, le PSG a officialisé, le 17 août dernier, l’arrivée de Désiré Doué. En concurrence avec le Bayern Munich, le club de la capitale a finalement raflé la mise et peut, aujourd’hui, se targuer d’avoir récupérer l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Vendredi soir, le récent médaillé d’argent aux JO 2024 a d’ailleurs effectué ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs.

La suite après cette publicité

Une entrée percutante

Remplaçant au coup d’envoi, l’ancien joueur du Stade Rennais a, en effet, fait son apparition peu après l’heure de jeu, en lieu et place de Bradley Barcola, auteur d’une véritable masterclass. Chaudement acclamé par le public parisien, le numéro 14 s’est alors régalé pour ses premières minutes avec Paris. Dans un match à sens unique (6-0), celui qui a rapidement occupé le couloir gauche de l’attaque francilienne avant de dézoner à de multiples reprises a ainsi participé au festival offensif des champions de France en titre. S’il n’a pas trouvé le chemin des filets, Doué a cependant apporté ses qualités techniques et de vitesse. De quoi déstabiliser - s’il le fallait encore - le bloc défensif héraultais.

À lire

PSG : Neves, Vitinha, Zaïre-Emery… un trio déjà connecté !

Auteur d’une première frappe, détournée par Benjamin Lecomte, après un petit récital dans la surface montpelliéraine (67e), le natif d’Angers est revenu à la charge mais n’a jamais réglé la mire. Une nouvelle tentative trop écrasée (74e) avant de décaler subtilement le jeune Ibrahim Mbaye et de conclure cette première sortie par une frappe trop enlevée dans le temps additionnel. Qu’importe. L’essentiel était d’ores et déjà assuré et la nouvelle pépite francilienne pouvait savourer à sa juste valeur cette première belle soirée au Parc des Princes.

La suite après cette publicité

Doué revient sur son été mouvementé

«Je pense que le résultat parle pour lui-même, c’est un résultat très positif. L’équipe a su faire un très bon match ce soir. On était aussi très solide défensivement donc c’est très bien», a ainsi assuré le milieu offensif en zone mixte avant de revenir sur ses premiers pas. «Cette première, c’était beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur aussi. J’étais très excité de jouer sous ces couleurs donc je suis très très content. En plus il y a une belle victoire donc c’est top». Relancé sur son été agité, Doué - également convoité par le Bayern Munich - a, par ailleurs, mis les choses au clair sur son état d’esprit actuel.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 6 2 9 2 0 0 10 1 11 Montpellier 1 2 -6 0 1 1 1 7

«Comme je l’ai dit, le Paris Saint-Germain c’est l’un des meilleurs clubs du monde. C’est le club de la capitale et aujourd’hui je ne reviens pas sur ma décision. Je suis juste très heureux d’être ici et de pouvoir porter ces couleurs». Pour conclure, l’international Espoirs tricolore a rappelé ses hautes ambitions dans la Ville Lumière. «C’est différent de jouer ici sous le maillot du PSG. Mais ce n’est pas forcément impressionnant pour moi parce que j’aspire à au haut niveau comme je l’ai déjà fait ici. Je suis très heureux d’être ici». Le show peut commencer…