Rodez : un club passe à l’action pour Timothé Nkada

Arrivé à Rodez en provenance de Slovénie l’été dernier, Timothé Nkada a réalisé une saison incroyable en Ligue 2. Avec 17 buts et 5 passes délivrées en 34 matches, l’attaquant formé à Rennes a affolé les compteurs dans une équipe très moyenne qui a terminé seulement 14e de Ligue 2. À 25 ans, le Franco-camerounais n’a plus de temps à perdre et rêve d’évoluer en première division comme il nous l’avait d’ailleurs confié il y a peu : «aller dans un grand championnat, ouais carrément, c’est l’étape du dessus. C’est un objectif à moyen terme d’aller se frotter aux plus gros championnats. Et je ne m’en suis jamais caché, la Premier League, c’est l’objectif ultime. C’est là où j’aimerais finir, mais il y a des étapes intermédiaires pour y arriver, et la Ligue 1, ça peut en être une belle.»

Plusieurs clubs de Ligue 1 ont pris quelques renseignements récemment, de même qu’un club de Bundesliga et un club de SuperLig en Turquie. Selon nos informations, un club est déjà passé à l’offensive puisque le Standard Liège a déjà fait 2 offres pour le joueur qui rêve d’évoluer en sélection du Cameroun. Pour rappel, il faudra entre 3 et 5 M€ pour espérer arracher le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 derrière Eli Kroupi, parti en Premier League à Bournemouth…