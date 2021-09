Comment l'Allemagne juge l'arrivée de Jérôme Boateng à l'OL

La suite après cette publicité

C'est avec un large sourire que Jean-Michel Aulas, Juninho et Vincent Ponsot présentaient ce mercredi Jérôme Boateng (32 ans) à la presse. Une conférence de présentation largement relayée au pays, par Bild ou Kicker, au cours de laquelle l'état-major de l'Olympique Lyonnais, sur les conseils de Peter Bosz, a expliqué ne pas avoir hésité à bondir sur l'opportunité de recruter le défenseur central allemand, dont le palmarès en club et en sélection n'est plus à présenter.

Justement, cela fait un peu jaser outre Rhin. «Il a plus de titres que son nouveau club», raille ainsi le Suddeutsche Zeitung. Le quotidien allemand ne s'est d'ailleurs pas arrêté là. «La chose surprenante à propos de cette décision, ce n'est pas que l'Olympique Lyonnais voulait Boateng (...). Non, il est plus surprenant que Lyon parvienne à signer Boateng», lance le journal, rappelant que l'OL n'est pas qualifié en Ligue des Champions cette saison.

L'OL raillé

«Est-ce un retour en arrière de rejoindre un club qui s'est évanoui ?», se demande Sport1. «La classe reine n'est plus une évidence pour Lyon, mais plutôt l'exception. De 2002 à 2008, le club avait célébré sept titres de champion d'affilée. Depuis, aucun n'a été ajouté, la gloire de ces jours heureux s'est estompée. Il n'y a guère d'espoir d'une résurrection des anciennes revendications et succès cette année», expose le média allemand qui résume ainsi : «on aurait pu s'attendre à un plus grand club pour lui».

Si les Gones en prennent pour leur grade, le champion du monde 2014, dont les démêlés avec la justice allemande pour des affaires de mœurs (il doit comparaître le 9 septembre à Munich pour «des accusations de blessures corporelles sur Mme Sherin S.») sont rappelés par le Suddeutsche Zeitung, aussi. Robert Hiersemann, rédacteur en chef de la rubrique sport de T-online, considère que ce transfert sonne «tout simplement faux ». «Le déménagement de l'ancien défenseur du Bayern en France est une surprise et ne semble pas bien pensé. Parce que Boateng rate une énorme opportunité», explique-t-il.

Que cherche-t-il en France ?

Pour lui, l'axial avait deux options après la fin de son aventure en Bavière : rejoindre un top club européen ou revenir au Hertha Berlin, là où tout a commencé. «Il aurait pu diriger le club en tant que leader depuis sa défense, le tout aux côtés de son demi-frère Kevin-Prince Boateng. Il aurait été un héros pour les fans berlinois et ses coéquipiers l'auraient admiré avec beaucoup de respect. Un conte de fées du football moderne aurait été possible avec les performances athlétiques appropriées», indique-t-il.

Au lieu de cela, Boateng a préféré l'OL. Incompréhensible pour notre confrère allemand. «Au lieu de cela, il se bat désormais en Ligue 1 contre Troyes, Rennes et Metz pour des points dont personne dans son pays d'origine ne se soucie vraiment», lâche-t-il avant de poursuivre. «Qu'est-ce que Boateng veut aller chercher en France ? La troupe de superstars de Paris raflera le titre de champion et la coupe nationale. Sur le plan sportif, cette nouvelle tâche ne peut guère lui plaire. Est-ce encore une question d'argent à la fin ? Pas sûr». «Que veut Boateng avec Lyon ?», s'interroge aussi Sport1. Les prochaines semaines devraient permettre de répondre à cette question...