Juve : Ángel Di Maria échappe à une tentative de cambriolage

Grosse frayeur pour Ángel Di Maria. Selon les médias italiens, l'Argentin a échappé de peu à un nouveau cambriolage ce jeudi. Alors qu'il se trouvait dans sa villa en compagnie de son épouse et de son coéquipier Dusan Vlahović, l'ancien Parisien aurait été victime d'une tentative d'intrusion de la part de trois individus.

Rapidement repérés par un agent de sécurité qui aurait immédiatement contacté la police, ces derniers n'auraient ainsi pas pu commettre leur forfait et l'un d'eux serait même au commissariat. Plus de peur que de mal donc pour « Fideo », lui qui avait déjà été victime de ce genre de méfait quand il évoluait à Paris et à Manchester United.