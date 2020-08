L1 : Angers s'impose sur le plus petit des scores à Dijon

Pour ce second match de la 1ère journée de Ligue 1, Dijon accueillait sur sa pelouse de Gaston-Gérard une équipe d’Angers déterminée à bien commencer cette nouvelle saison. Malgré une bonne entame de match et ce but d’Aurelien Scheidler refusé pour une position de hors-jeu (6e), les joueurs du DFCO se faisaient surprendre en milieu de première période par l’intermédiaire d’Ismael Traore. L’angevin se trouvait au bon endroit et au bon moment pour reprendre cette frappe de Sada Thioub repoussée par le poteau, bien suivie par le défenseur Ivoirien attentif sur cette action (22e). Déterminés à revenir dans cette rencontre, les Dijonnais n’étaient pas loin d’égaliser peu avant la pause mais la frappe sèche de Jordan Marie heurtait le poteau droit (37e).

Non récompensés de leurs efforts, les hommes de Stéphane Jobard pensaient au retour des vestiaires égaliser mais Aurelien Scheidler voyait à nouveau son but refusé pour un hors-jeu, le deuxième pour lui dans ce match (51e). Malgré de nombreuses occasions, le DFCO s’inclinait (0-1) pour sa première de la saison à domicile devant une poignée de spectateurs. Avec cette victoire, les hommes de Stéphane Moulin entament cette reprise de la meilleure des manières et prennent provisoirement la première place du classement de Ligue 1.