Naples : Hirving Lozano, c'est quoi le problème ?

En moins d'un an, Hirving Lozano (24 ans) est passé du statut de recrue phare à celui d'indésirable. Le Mexicain, recruté pour 38 M€ (bonus inclus) au PSV Eindhoven (la plus grosse vente de l'histoire du club néerlandais), a été renvoyé au vestiaire ce lundi, avant-veille de la finale de Coupe d'Italie contre la Juventus, au beau milieu de la session d'entraînement par Gennaro Gattuso, mécontent de son degré d'implication, rapporte le Corriere dello Sport.

Chucky, comme il est surnommé depuis ses débuts fracassants à Pachuca, ne se sent, il faut le dire, pas spécialement concerné depuis l'arrivée de l'ancien milieu sur le banc napolitain. Samedi, contre l'Inter (1-1, demi-finale retour de Coupe d'Italie), il a ainsi passé toute la rencontre sur le banc alors que le technicien a désormais droit à 5 changements.

Aucun feeling avec Gennaro Gattuso

Plus tôt dans la saison, il avait été écarté du groupe pour la réception du FC Barcelone (0-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions). Pire, le natif de Mexico (39 sélections, 10 buts), qui perçoit environ 4 M€ par an, n'a même jamais été titulaire en Serie A sous les ordres de son nouvel entraîneur (5 entrées en jeu seulement et une titularisation en Coupe d'Italie contre Pérouse). Des signes qui ne trompent pas...

Le Corriere dello Sport n'y va pas par quatre chemins : son aventure à Naples est terminée. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il est déjà sollicité par des écuries en Premier League (Carlo Ancelotti, son ancien coach au Napoli, souhaiterait l'accueillir à Everton) et en Liga. Arrivé comme une star, Hirving Lozano pourrait bien quitter le San Paolo par la toute petite porte...