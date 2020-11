FC Barcelone : le vrai prix de la pépite Pedri

La suite après cette publicité

Il est, avec Ansu Fati, la sensation du début de saison à Barcelone. Mais son explosion était bien moins attendue que celle de son compatriote, qui avait déjà pu afficher l'étendue de son talent la saison dernière. Du haut de ses 17 ans, Pedri impressionne tout le monde, alors qu'il n'était clairement pas certain d'avoir une place dans l'équipe de Ronald Koeman. On parlait effectivement d'un prêt pour s'aguerrir en Liga, mais finalement, le Canarien a convaincu tout le monde à Barcelone lors des entraînements estivaux.

Doté d'une qualité technique impressionnante, d'une vision du jeu au-dessus de la normale et d'une capacité à créer du danger digne des plus grands, le passage de la D2 à la Liga, et même à la Ligue des Champions, a été plus que réussi. La nouvelle coqueluche blaugrana a, en plus, débarqué en Catalogne pour un prix dérisoire. Si la direction du FC Barcelone a dépensé environ 400 millions d'euros sur des stars depuis le départ de Neymar, avec les échecs retentissants que sont Griezmann, Dembélé ou Coutinho (même si celui-ci retrouve des couleurs cette saison), l'espoir espagnol n'a pas coûté grand-chose, dans un marché où les jeunes partent à coups de dizaines et dizaines de millions d'euros.

Le Barça va devoir payer plein pot

On évoquait ainsi un prix de 5 millions d'euros seulement, déboursé par le Barça à Las Palmas il y a un an, avant de le reprêter dans son club formateur pour tout l'exercice 2019/2020. Marca dévoile ce mardi les chiffres exacts de la transaction, qui sont un peu plus élevés que ceux annoncés, mais restent franchement raisonnables. Ainsi, le club catalan a bien déboursé cinq millions d'euros fixes pour son transfert ; un montant qui a grimpé jusqu'aux six millions d'euros au cours de la saison en raison d'un bonus atteint alors qu'il évoluait toujours sous les couleurs jaunes et bleues.

Mais le total pourrait s'élever à 22 millions d'euros en fonction de différentes variables. Ainsi, au cas où Pedri dispute 25 rencontres cette saison - avec au moins 45 minutes de temps de jeu dans chacune d'entre elles - les Barcelonais devront débourser quatre millions d'euros supplémentaires. En cas de début en sélection espagnole, la direction catalane devra lâcher encore deux millions d'euros. Le reste des variables n'est pas précisé dans le détail, mais dépend de l'évolution du joueur au sein du club, et tout porte à croire que ce montant de 22 millions d'euros sera atteint plus ou moins rapidement. Mais au vu du talent affiché par le jeune milieu offensif, nul doute que ça reste une belle opération...