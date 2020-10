FC Barcelone : l'invité surprise Pedri fait déjà l'unanimité

La suite après cette publicité

Pedri qui rentre chez lui dans un taxi après le carton du FC Barcelone face à Ferencvaros mardi soir (5-1). C'est la drôle d'image qui fait le tour des médias catalans et des réseaux sociaux ce matin. Une anecdote sympathique qui met en avant la précocité incroyable du jeune milieu de terrain offensif espagnol. Du haut de ses 17 ans et 329 jours - il est plus jeune encore qu'Ansu Fati - le gamin canarien affiche pourtant une sacrée maturité balle au pied, et s'est mis Ronald Koeman et les fans du Barça dans la poche très rapidement.

Pourtant, rien n'indiquait que le joueur formé à Las Palmas (1 but en 5 apparitions TCC) allait faire partie de l'effectif catalan cette saison. Recruté en septembre 2019 à l'écurie de deuxième division espagnole, où il est resté en prêt pour l'exercice 2019/2020, Pedri avait de grandes chances d'être prêté pour découvrir la Liga cette saison. Mais ses prestations convaincantes pendant l'intersaison, ses séances d'entraînement réussies et, on ne va pas se mentir, l'absence de véritable recrue à son poste, ont convaincu les décideurs barcelonais de le conserver.

5 millions d'euros, l'affaire du siècle ?

« Pedri peut jouer à n'importe quelle position, et il joue de façon naturelle », résumait bien Ronald Koeman après la rencontre face au champion hongrois. Capable de jouer dans l'axe ou sur un flanc dans le 4-2-3-1 du coach batave, le joueur de 17 ans qui n'a coûté que 5 millions d'euros aux Blaugranas affiche des caractéristiques qui correspondent à merveille à ce qu'on peut attendre d'un joueur du FC Barcelone, et des signes qui ne trompent pas. Le cuir qui colle au pied, la vision du jeu hors du commun et la capacité à jouer intelligemment en bonifiant le moindre ballon touché. Même si les comparaisons peuvent souvent être nocives pour les jeunes joueurs, les similitudes avec Andrés Iniesta qui étaient mises en avant par les observateurs lors de ses débuts en deuxième division aux Canaries semblent bel et bien être justifiées...

Mais surtout, Pedri prend des risques, et tente énormément. Un vent de fraîcheur certain, alors que des joueurs comme Antoine Griezmann sont à la ramasse. En plus de ses prestations convaincantes, sa communication fait aussi mouche. Lorsqu'il s'exprime, il n'hésite pas à afficher un discours ambitieux et mature. « Jouer le Clasico ? Ça ne me ferait pas trembler, ça serait juste un match de plus, je ferais la même chose que lors des autres matchs. J'imagine que je suis sur le terrain, en train de jouer avec mon père et mon frère », expliquait-il à Mundo Deportivo la semaine dernière. Avec Ansu Fati, Ronald Koeman compte sur deux potentiels facteurs X pour ce Clasico où on peine à dégager un favori. Et au delà de cette confrontation face à l'ennemi juré, le FC Barcelone peut enfin regarder l'horizon avec un certain optimisme...