Le Bayern Munich a fixé le prix de Robert Lewandowski

La saison 2021-2022 (en clubs) a touché à sa fin la semaine dernière avec la finale de la Ligue des Champions remportée par le Real Madrid face à Liverpool (1-0) et désormais, tous les amateurs de ballon rond attendent avec impatience l'ouverture du mercato estival. Un marché des transferts qui devait notamment être animé par le dossier Kylian Mbappé, mais l'attaquant français a finalement choisi de prolonger au Paris Saint-Germain il y a peu. Mais il y aura bien d'autres dossiers qui vont animer ce mercato, de Paul Pogba en passant par Paulo Dybala. Sans oublier Robert Lewandowski.

En fin de contrat l'été prochain au Bayern Munich, l'attaquant polonais est arrivé, selon lui, à la fin de son aventure en Bavière comme il l'avait récemment déclaré : «je n’aime pas être dans cette situation. Ce qui est certain pour le moment, c’est que mon époque au Bayern est révolue. Le transfert sera une bonne solution pour les deux parties. Et je crois que le Bayern ne va pas m’arrêter juste parce qu’il peut le faire.» Des déclarations qui avaient alors surpris Oliver Kahn, le directeur général du club, qui s'était empressé de lui répondre.

Le Bayern demande plusieurs millions

Oui mais voilà, le Bayern Munich va certainement devoir se rendre à l'évidence et penser, donc, à vendre son buteur cet été pour récupérer des liquidités. Et justement, sur ce sujet là, les champions d'Allemagne semblent avoir pris une grosse décision. D'après les informations dévoilées par Sport Bild, le club allemand a tout simplement fixé son prix de départ à 40 millions d'euros ! Un prix assez élevé mais qui semble plutôt abordable pour un club qui souhaite s'offrir un buteur de qualité et qui sort d'une saison à 50 buts sous les couleurs munichoises.

Le FC Barcelone, qui ne recrutera pas Erling Haaland parti à Manchester City, en a justement fait sa priorité. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo affirme que le Barça n'a toujours pas eu de retour de la part du Bayern Munich pour sa dernière offre qui était de 32 millions d'euros, plus 5M€ de bonus. Une proposition qui n'est en tout cas pas si loin des demandes de la formation allemande... Alors les Blaugranas réussiront-ils à faire craquer le Bayern Munich pour mettre la main sur Robert Lewandowski ? Réponse dans les prochaines semaines, mais tous les courtisans du Polonais sont désormais fixés.