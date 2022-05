Robert Lewandowski annonce que son histoire au Bayern Munich est terminée

La suite après cette publicité

C'est l'un des feuilletons de ce mercato estival 2022. Où jouera Robert Lewandowski (33 ans) la saison prochaine ? A priori, son contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en juin 2023 et les patrons de l'écurie allemande ne cessent de répéter à qui veut l'entendre qu'ils ne le lâcheront pas avant son terme. Oui mais voilà, le Polonais, lui, ne semble pas franchement sur la même longueur d'onde.

Et s'il l'avait plus ou laissé entendre par ses déclarations ces derniers jours, la machine à marquer s'est montrée encore plus claire ce lundi en conférence de presse avec la sélection de Pologne. Plutôt réservé jusqu'ici, le serial buteur a pris position, répondant à une seule question sur le sujet pour ne pas empiéter sur la préparation de son équipe nationale.

«Mon époque au Bayern est révolue»

«Je n’aime pas être dans cette situation. Ce qui est certain pour le moment, c’est que mon époque au Bayern est révolue. Le transfert sera une bonne solution pour les deux parties. Et je crois que le Bayern ne va pas m’arrêter juste parce qu’il peut le faire», a-t-il lancé face aux journalistes présents.

En d'autres termes, l'attaquant considère que son avenir n'est plus en Bavière, où il était arrivé en 2014 en provenance du Borussia Dortmund. Le Bayern ne devrait que très peu goûter à cette sortie. Le FC Barcelone, principal candidat à son recrutement, se tient prêt pour la suite des évènements. La saga Robert Lewandowski ne fait sans doute que commencer...