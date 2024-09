Liga : le Rayo Vallecano renverse Osasuna

Reprise des championnats ce weekend après la trêve internationale. Suite et fin de la 5ème journée de Liga, le Rayo Vallecano accueillait en banlieue madrilène le club d’Osasuna lundi soir, sur la pelouse du Stade de Vallecas. Un match très riche en rebondissements. En effet, la rencontre a débuté sur des chapeaux de roue pour les visiteurs avec un but de Raúl García (27e). Mais la pause semble avoir été bénéfique pour les hommes d’Iñigo Pérez puisqu’ils ont réussi à renverser la vapeur en une dizaine de minutes grâce à des réalisations signées Abdul Mumin (50e) et Andrei Rațiu (66e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Vallecano 7 5 1 2 1 2 7 6 11 Osasuna 7 5 -4 2 1 2 6 10

Unai López y a été de son but (90e+5) pour sceller la victoire (3-1). Au classement, le Rayo grimpe provisoirement à la 8ème place, tandis que Osasuna reste non loin de ses adversaires avec cette 11ème position. Le weekend prochain, les Franjirrojos accueilleront à domicile l’Atlético de Madrid pour un derby régional, alors que les Gorritxoak joueront à la maison contre Las Palmas, lors de la 6ème journée du championnat espagnol.