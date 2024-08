Inter Miami : l’état de Lionel Messi inquiète sérieusement

Il y a un peu plus d’un an, le 15 juillet 2023, l’Inter Miami officialisait l’arrivée de Lionel Messi. En fin de contrat au Paris Saint-Germain, l’Argentin né en 87 hésitait entre une offre XXL d’Al-Hilal, un retour au FC Barcelone et une nouvelle aventure en Major League Soccer. Il a opté pour cette troisième option, privilégiant l’avis et le bien-être de ses proches. Si financièrement cela a permis au club floridien d’encaisser de nombreux revenus liés au merchandising et à la billetterie, sportivement, le bilan n’est pas fameux. Miami a été éliminé en 1/4 de finale de la Ligue des Champions CONCACAF et n’a pas gagné le championnat. David Beckham et ses équipes espèrent faire mieux cette saison.

Messi est absent depuis un mois

Mais ils doivent composer sans La Pulga pour le moment. En effet, l’ancien joueur du Barça est actuellement blessé. Il a été touché à la cheville lors de la finale de la Copa América le 14 juillet dernier face à la Colombie. Dans la foulée, l’Inter Miami avait donné de ses nouvelles. «Après une évaluation médicale, il a été déterminé que Leo Messi souffre d’une blessure ligamentaire à la cheville droite. La disponibilité du capitaine sera déterminée en fonction des évaluations périodiques et de l’évolution de sa récupération.» Un mois après, Leo Messi est toujours à l’infirmerie. Il n’a pas été convoqué dans le groupe de Tata Martino pour affronter le Colombus Crew en 1/8e de finale de la Leagues Cup mardi soir.

Le technicien argentin s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet avant la rencontre, qui a été perdue. «Leo, comme toujours, évolue selon le calendrier prévu. Il ne sait toujours pas quand il pourra être avec le groupe, il continue de travailler séparément. L’absence de Leo nous affecte de différentes manières. Parfois, son absence est aggravée par l’absence d’autres joueurs clés. Mais même lorsqu’il ne manque que lui, c’est un facteur important. Notre objectif n’est pas seulement de construire une équipe compétitive, mais aussi un groupe compétitif. Lorsque tout le monde est disponible, nous sommes beaucoup plus fiables et capables de vraiment rivaliser. Notre priorité est de résoudre la situation avec Leo le plus rapidement possible tout en maintenant notre compétitivité en son absence.»

Miami a été éliminé sans lui

Des propos pas très rassurants et qui témoignent d’une Messi-dépendance. Ce que n’a pas réellement nié Sergio Busquets. « Nous savons à quel point Leo fait la différence. Nous aurions aimé l’avoir avec nous. Mais les blessures font partie du football. C’est dommage qu’il ne soit pas là, car nous aurions eu plus de chances avec lui.» La presse américaine est plutôt d’accord. Le Miami Herald a expliqué : «le champion en titre, l’Inter Miami, a été éliminé de la Leagues Cup 2024 en huitièmes de finale mardi soir après avoir gaspillé une avance de deux buts en deuxième mi-temps et perdu 3-2 contre le Columbus Crew. Miami a dû se passer de son capitaine Lionel Messi pour le 11e match consécutif, en raison d’une blessure aux ligaments de la cheville droite.»

Mundo Deportivo évoque une "catastrophe". «L’Inter Miami, toujours privé de Lionel Messi pour cause de blessure, a été éliminé en huitièmes de finale de la Coupe des Ligues contre le Columbus Crew, qui a perdu 0-2 à une demi-heure de la fin et est revenu 3-2 avec trois buts en 13 minutes. Messi souffre d’une blessure à la cheville droite depuis la finale de la Copa América le 14 juillet et ne s’est pas encore entraîné avec le groupe. L’Inter Miami ne pourra ainsi pas défendre le titre de Coupe des Ligues remporté en 2023 et ne lui reste plus qu’à se battre pour la MLS, où il est leader de la Conférence Est.» AS USA a aussi écrit à son sujet.

Aucune date de retour pour le moment

«l’attaquant vedette Lionel Messi reste indisponible pour l’Inter Miami, le joueur de 37 ans n’a plus joué pour Miami depuis un match nul 3-3 en championnat contre St Louis City il y a environ huit semaines.» Ce qui fait beaucoup. Son club espérait compter sur lui hier, dans une compétition où il avait fait ses débuts l’an dernier. Les billets s’étaient d’ailleurs vendus pour plus de 400 euros à l’époque. Cette année, les tarifs étaient bien différents. On évoque un montant de 25$, soit environ 23 €. Le forfait du champion du monde argentin pèse clairement. Cela ne fait pas non plus les affaires de la franchise de Chicago, qui a anticipé sa possible absence pour le match du 31 août.

«Pour les billets achetés d’ici le 31 août, si Messi n’est pas disponible pour le match au Soldier Field, la garantie de crédit Fan-First du Fire offrira à tous les acheteurs de billets à l’unité 250 $ (228 €) de réduction sur deux nouveaux abonnements de saison 2025 du Chicago Fire ou 100 $ (91,5 €) de réduction sur deux billets à l’unité ou plus pour le match à domicile de 2025 contre l’Inter Miami.» Sa blessure ne fait donc pas des heureux. Pour le moment, aucune date de reprise n’a été annoncée. Ce qui préoccupe Miami et la MLS, qui espèrent pouvoir compter sur leur star très vite.