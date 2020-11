OM-Nantes : les compositions officielles

Vingt-deux jours après sa victoire à Strasbourg, l'Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1 à l'occasion de la 12e journée, avec la réception du FC Nantes au stade Orange-Vélodrome (à suivre en direct commenté sur notre site à partir de 17h). Auteur d'un bon début de saison en championnat (5 victoires, 3 nuls, 1 défaite), l'OM vit cependant un cauchemar en Ligue des Champions avec quatre revers en autant de matches dont le dernier mercredi face au FC Porto (0-2). Une réaction est donc attendue. En face, 14es, les Canaris ne fanfaronnent pas. Mais ils ont enregistré 2 victoires et 2 nuls lors de leurs 5 derniers matches.

André Villas-Boas choisit de débuter avec un 4-3-3. Mandanda est dans le but, protégé par une défense composée de Sakai, Alvaro, Caleta-Car, resté sur le banc en C1, et Amavi. Dans l'entrejeu, le coach portugais fait confiance à Rongier, Kamara et Cuisance. Enfin, pour l'animation offensive, AVB revient à du classique avec Thauvin côté droit et Payet à gauche, et Benedetto en pointe. Côté nantais, Christian Gourcuff opte pour un 4-2-3-1. Devant Lafont, Corchia, Pallois, Castelletto et Fabio prennent place. Au milieu, avec le double pivot composé de Touré et Chirivella, Blas et Bamba débutent dans les couloirs et Louza est en soutien de Kolo Muani.

Les compositions d'équipes :

Marseille : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Cuisance - Thauvin, Benedetto, Payet

Nantes : Lafont - Corchia, Castelletto, Pallois, Fabio - Touré, Chirivella - Blas, Louza, Bamba - Kolo Muani