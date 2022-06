PSG, Xavi Simons : les raisons d'un revirement de situation inattendu

La suite après cette publicité

Les supporters du Paris Saint-Germain se sont réveillés ce matin avec une mauvaise nouvelle. Xavi Simons a quitté les Rouge-et-Bleu pour signer au PSV. À la base, ce départ était plutôt attendu puisque le milieu de terrain hollandais, dont le contrat s’achève le 30 juin, devait prolonger son bail avant d’ère prêté à l’équipe entraînée par Ruud van Nistelrooy. Au final, le PSV a été tout fier d’annoncer la signature du Parisien… jusqu’en 2027 !

«Nous avons vu presque tous les matches de cette saison dans lesquels il est apparu au coup d'envoi. En plus de tous les matches internationaux qu'il a disputés avec l'équipe oranje, on l'a vu vivre en Youth League à Leipzig, Paris, Bruges, Manchester et contre Séville. En cela, il nous a convaincus. Xavi a tout pour devenir un joueur important du PSV. Il aimerait parcourir le chemin avec nous», a déclaré le directeur du football de la formation rotterdamoise John de Jong.

Le PSV a changé la donne

Sur la chaîne du PSV, Xavi Simons a confié sa joie d’être rentré au pays. «Je suis vraiment content de mon transfert au PSV. Moi-même et tout le monde autour de moi sommes convaincus de ce choix. J'ai un très bon pressentiment à ce sujet. Le PSV est un grand club bien sûr. L'ambition exprimée par la direction m'a rendu encore plus enthousiaste. J'ai parlé à l'entraîneur et il m'a beaucoup parlé du projet que le club a lancé. Je sais comment il veut jouer et comment il voit mon rôle là-dedans. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à enchaîner les minutes. C'est possible ici. Je suis prêt et je veux faire mes preuves».

Comment expliquer un tel revirement de situation alors qu’un prêt aurait également permis à Simons d’avoir du temps de jeu au PSV ? C’est RMC Sport qui a apporté la réponse ce matin. Le PSV ne voulait tout simplement plus d’un prêt. Un changement de posture qui a entraîné de nouvelles négociations. À deux jours de la fin du contrat du joueur, les Bataves étaient logiquement en position de force. Malgré le désir de Simons et du PSG de prolonger sur collaboration, le changement de cap du PSV a forcé les Rouge-et-Bleu à accepter de le laisser filer gratuitement pour qu’une solution soit trouvée. Ce qui explique la présence d’une clause de rachat de 4 M€ que Paris pourrait activer à la fin de la saison.