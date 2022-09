La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens fait son grand retour ce lundi pour le 2e bilan de la saison 2022/2023. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Changement en tête du classement puisque c'est le cyborg norvégien Erling Braut Haaland qui s'empare de la première position. Le nouveau buteur de Manchester City est d'ailleurs le premier à atteindre la barre des 10 buts et n'aura eu besoin que de 6 matches. Un début de saison idéal pour lui qui reste sur un triplé contre Nottingham Forest (6-0) et un but contre Aston Villa (1-1).

Derrière lui, on retrouve son rival annoncé pour le titre de meilleur attaquant du monde sur les prochaines années : Kylian Mbappé. L'attaquant français est aussi parti fort en ce début de saison. Buteur contre Toulouse (3-0) en milieu de semaine, il reste sur un doublé contre le FC Nantes (3-0) qui lui permet de porter son total de buts à 7 en 5 matches. C'est un poil mieux que Neymar qui a disputé une rencontre supplémentaire. Également en forme, le Brésilien a aussi marqué un but contre Toulouse (3-0) mais il n'a pas marqué contre le FC Nantes (3-0) où il a démarré la rencontre dans la peau d'un remplaçant. Un duo parisien sur le podium qui montre déjà de belles choses et qui lance la chasse derrière Erling Braut Haaland.

Les championnats russes et néerlandais à l'honneur

Plus loin, on retrouve deux joueurs du championnat russe avec Eduard Spertsyan en quatrième position. Le meneur de jeu arménien du FK Krasnodar éclabousse le championnat de son talent avec déjà 7 buts en 8 matches. Auteur d'un bon début de saison, il a de nouveau marqué contre le FK Sochi ce samedi (2-1). En cinquième position on retrouve Quincy Promes qui est resté muet lors du choc contre le Zenit (défaite 2-1). L'ailier néerlandais facture néanmoins 7 réalisations en 8 rencontres de championnat. Un peu plus loin, on retrouve Enner Valencia. Le buteur équatorien de Fenerbahçe n'a pas marqué contre Konyaspor (défaite 1-0) lundi dernier et a même été exclu au bout de 22 minutes. Il affiche pourtant 6 buts en seulement 4 matches.

Derrière, le championnat des Pays-Bas arrive en force avec trois représentants. Déjà Cody Gakpo qui arrive septième avec un triplé en milieu de semaine contre Volendam (7-1). Il n'a pas marqué lors de la défaite samedi contre Twente (2-1) en revanche. Neuvième, Xavi Simons a lui inscrit un doublé face à Volendam avant de connaître un match plus compliqué sur la pelouse de Twente. Les deux hommes comptabilisent 6 buts en 5 matches et sont départagés par les minutes disputées. Entre les deux joueurs du PSV Eindhoven, on retrouve l'Ajacide Steven Bergwijn qui est huitième et dispose de statistiques similaires. Il reste sur un doublé contre Cambuur (4-0). Enfin, la dixième place est à mettre au crédit de Liel Abada. L'ailier israélien sort d'un doublé dans le Old Firm contre les Rangers (4-0) et porte son bilan à 6 buts en 6 matches.

Aux portes du top 10, on retrouve Christian Noboa (Sochi), Kyogo Furuhashi (Celtic), Marin Ljubičić (LASK) et Aleksandar Mitrovic (27 ans/Fulham/Serbie) qui ont aussi inscrit 6 buts. Derrière, Sheraldo Becker (Union Berlin), Niclas Füllkrug (Werder Brême), Marko Arnautovic (Bologne), Harry Kane (Tottenham), Ivan Toney (Brentford), Florian Sotoca (Lens), Folarin Balogun (Reims), Bojan Miovski (Aberdeen), Vladimir Sychevoy (Orenbourg), Iago Aspas (Celta), Danilo (Feyenoord), Robert Lewandowski (Barcelone), Simon Banza (Braga), Haji Wright (Antalyaspor), Tim Prica (WSG Tirol), Ferran Jutglà (Club Bruges) et Mike Trésor (Genk) qui comptabilisent 5 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens

1) Erling Braut Haaland (22 ans/Manchester City/Norvège) - 10 buts en 6 matches (485 minutes)

2) Kylian Mbappé (23 ans/Paris Saint-Germain/France) - 7 buts en 5 matches (419 minutes)

3) Neymar (30 ans/Paris Saint-Germain/Brésil) - 7 buts en 6 matches (455 minutes)

4) Eduard Spertsyan (22 ans/FK Krasnodar/Arménie) - 7 buts en 8 matches (696 minutes)

5) Quincy Promes (30 ans/Spartak Moscou/Pays-Bas) - 7 buts en 8 matches (720 minutes)

6) Enner Valencia (32 ans/Fenerbahçe/Équateur) - 6 buts en 4 matches (245 minutes)

7) Cody Gakpo (23 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 6 buts en 5 matches (319 minutes)

8) Steven Bergwijn (24 ans/Ajax Amsterdam/Pays-Bas) - 6 buts en 5 matches (401 minutes)

9) Xavi Simons (19 ans/PSV Eindhoven/Pays-Bas) - 6 buts en 5 matches (429 minutes)

10) Liel Abada (20 ans/Celtic/Israël) - 6 buts en 6 matches (278 minutes)